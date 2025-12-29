ממשלת אוסטרליה מתנגדת להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקור את הטבח בחוף בונדי.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, דחה את הקריאות של משפחות נפגעי הטבח בחוף בונדי, שקראו להקת ועדת חקירה ממלכתית לחקור את האירועים שהובילו לטבח ואת התנהלות ממשלת אוסטרליה לאור גילויי האנטישמיות בחודשים האחרונים.

אלבניזי טען כי "ועדת חקירה ממלכתית תספק במה לקולות הגרועים ביותר של האנטישמיות. ועדת חקירה ממלכתית תהיה איטית מדי ולא הכלי הנכון לחקור את המתקפה". הוא גם טען כי הוא מעדיף בחינה וסקירה מקיפה של סוכנויות המודיעין ואכיפת החוק, שיקבעו מה הוביל לטבח שגבה את חייהם של 15 נרצחים. "הבעיה כאן היא שוועדות ממלכתיות יכולות להיות טובות רק בקביעת עובדות. מה שוועדת חקירה ממלכתית תעשה זה לקבוע עובדות. המקומות שבהן ועדות ממלכתיות אינן טובות, זה לשקול דברים שאינם מוסכמים, במקומות שבהם יש לאנשים חילוקי דעות".

גם שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, אמר כי הוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, בטענה כי "היא תיתן במה לקולות האנטישמיים ביותר. וועדה ממלכתית תספק במה ציבורית לכמה מההצהרות הגרועות ביותר, ולקולות הגרועים ביותר. הפורמט הזה יחיה מחדש כמה מהדוגמאות הגרועות ביותר של אנטישמיות בשנתיים האחרונות".

בקהילה היהודית, לעומת זאת, טוענים כי רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לחקור את האירועים שהובילו לטבח.

אלכס ריבצ'ין, מנכ"ל משותף של המועצה המבצעת של יהדות אוסטרליה, אמר כי "הוועדה הממלכתית חיונית, כולל חקירת מערכות ההגירה ואבטחת הגבולות. ועדת חקירה ממלכתית היא המעט שאפשר לעשות. המשפחות דיברו בצורה ברורה מאוד, הקהילה דיברה, וגישת הממשלה אותה ניסח היום ראש הממשלה מעידה על האופן שבו הם התמודדו עם המשבר הזה כבר למעלה משנתיים".