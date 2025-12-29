נתניהו וטראמפ נפגשים דוברות הבית הלבן / REUTERS/Jonathan Ernst

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שני) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באחוזת מאר א-לגו שבפלורידה.

בפתח הפגישה השיב הנשיא טראמפ לשאלות עיתונאים. הנשיא הצהיר כי הוא מעוניין לעבור לשלב ב' בעזה אך הדגיש כי קודם כל "חייבים לפרק את חמאס מנשקו".

בנוגע לאפשרות לשילוב חיילים טורקים בכוח הבינלאומי בעזה אמר "אני בעד אבל הדברים תלויים בראש הממשלה נתניהו ואנחנו נדבר על כך בפגישה. יש לי יחסים מצויינים עם ארדואן וטורקיה נהדרת".

הנשיא האמריקני התייחס גם לדרישה הישראלית להשבתו של רן גואילי לפני כל התקמות בנושא עזה. "רני גואילי הוא האחרון שנשאר ואנחנו עושים מה שאפשר להחזיר את הגופה שלו".

טראמפ התייחס גם לתוכנית הטילים של איראן. "אני שומע שאיראן מנסה להשתקם - אם זה יקרה נצטרך להכות בהם. אני תומך בתקיפה. אם הם ימשיכו בתוכנית הגרעין - התקיפה צריכה להיות מיידית".

הוא החמיא לראש הממשלה וציין כי "נתניהו הנהיג את ישראל בתקופה קשה מאוד, אם היה מישהו אחר בשלטון - ישראל לא הייתה קיימת".

כשנשאל לגבי חנינה לראש הממשלה נתניהו הגיב: "שאלתי את הנשיא הרצוג על חנינה לנתניהו, הוא השיב שזה בדרך".

בלשכת הרצוג הגיבו: "לא הייתה שיחה בין הנשיא הרצוג לנשיא טראמפ מאז הוגשה החנינה. לפני מספר שבועות התקיימה שיחה בין הנשיא הרצוג לבין נציג מטעם טראמפ שפנה בשאלה לגבי המכתב של הנשיא האמריקאי, בה קיבל הסבר על התהליך בו נמצאת הבקשה, וכי החלטה בעניין תהיה לפי הנהלים וכך הוסבר לנציגו של טראמפ, בדיוק כפי שמסר הנשיא הרצוג לציבור בישראל".

הפגישה בין השניים תעסוק במגוון סוגיות ביטחוניות ואזוריות מרכזיות עבור ישראל, ובהן יישום המשך הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, אפשרות לתקיפות נוספות נגד מתקנים איראניים, המצב בלחימה בדרום לבנון והקמת כוח שמירת שלום רב-לאומי בעזה.

במהלך המפגש צפוי נתניהו להציג לנשיא טראמפ עדכוני מודיעין המצביעים על הגברת קצב ייצור הטילים הבליסטיים של איראן וכן על מאמצים לשיקום תוכנית הגרעין שלה.