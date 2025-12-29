נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הערב (שני) עם משה שפירא, אביו של סמ"ר ענר שפירא ז"ל וצביקה גרינגליק, אביו של סרן שאול גרינגליק. האבות ביקשו לשוחח עם הנשיא בנוגע לסגירת גלי צה"ל.

הרצוג תקף בתום הפגישה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשל ההתבטאויות הקשות שהשמיע מוקדם יותר נגד השיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית.

"אתם מייצגים משהו מאוד עמוק בעם ישראל מאז השבעה באוקטובר, ומה שמטריד אותי מאוד זה השיח האלים. אני חושב שעל נבחרי הציבור שלנו מוטלת חובה להתאפק ולנהל שיח הגון ונקי בכל התחומים. גם לגבי גל"צ, גם לגבי הוויכוח בין הרשויות. כבר אמרתי, אפשר להתווכח. ויכוח הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה, אך בשנה כזאת אנחנו חייבים לגזור עלינו איפוק במה שאנחנו אומרים", אמר הרצוג.

הוא הוסיף "השיח האלים מטריד ומסוכן מאוד. אני מגנה בתוקף את השימוש בביטוי אלים כל כך כמו "דריסה". זה אלים ומסוכן. על נבחרי הציבור שלנו מוטלת חובה לנהל שיח הגון ונקי. במיוחד בעת הזאת - של חרמות וביטול הדדי, של היעדר הקשבה וכבוד זה לזה - אסור לנו לשכוח שכאשר קולות נמחקים אנחנו מפסידים לא רק תדר, אלא גם דיאלוג. בוודאי שניתן לתקן, בוודאי שצריך לתקן, אבל לא למחוק לחלוטין כלי דמוקרטי קריטי - שמעניק לנו שידור ציבורי. לתקן כן, להרוס לא".

משה שפירא אמר "גלי צה"ל זה הבית של החיילים. כמובן שמאז השבעה באוקטובר אנחנו חווינו את זה בצורה הכי אישית ומשפחתית כמשפחה שכולה. גל"צ היא עבורינו בית וקול לחיילים ולמשפחות. ההחלטה החפוזה של לסגור את המפעל האדיר הזה שמחבק את החיילים ונועד לחיילים זאת החלטה שפוגעת בראש ובראשונה קודם כל בחיילים. כל גם בתקשורת ובפלורליזם של החברה הישראלית".

צביקה גרינגליק הוסיף "אנחנו זועקים בכל מקום כדי שישנו את ההחלטה הזו. השיח האלים והדרך שבה העסק הזה מתנהל, העימות הזה וההסתה כלפי חיילים, שהם כולם נשמות טובות. הם החיילים שלנו".