"אבו עוביידה", הדובר החדש של גדודי אל־קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, מציב קווים אדומים לקראת הדיון ביישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

בהצהרתו הראשונה בתפקידו דחה אבו עוביידה את הדרישה הישראלית לפרוק את חמאס מנשקו במסגרת השלב הבא של ההסכם.

לדברי אבו עוביידה, העם הפלסטיני מממש את זכותו להגנה עצמית ולעולם לא יוותר על הנשק שברשותו כל עוד "הכיבוש" קיים, והוא לא ייכנע גם אם ייאלץ להילחם בישראל "בציפורניו".

הוא האשים את ישראל בהתמקדות מכוונת ב"נשק הקל" של הפלסטינים כתואנה למוטט את יישום הסכם הפסקת האש, ולחלופין קרא לפרוק את ישראל מנשקה ההרסני.

הדובר החדש של גדודי אל־קסאם ניסה להפיח תקווה בקרב הפלסטינים בכלל ותושבי רצועת עזה בפרט, באומרו כי ישראל כבר חווה את "קללת העשור השמיני" לקיומה, שתביא בסופו של דבר להתפוררותה.

אבו עוביידה קרא ל"אנשים החופשיים" - כינוי לפעילים פרו־פלסטינים - ברחבי העולם להמשיך בפעולות מחאה נגד ישראל במישורים הציבורי, הפוליטי והמשפטי.