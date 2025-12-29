כאשר ייכתבו דברי הימים של מדינת ישראל בתקופה זו, פרק מרכזי יוקדש למה שניתן להגדיר כ"שלטון המנדרינים" - מערכת משפטית שהתנתקה מערכי הציונות ומרצון העם, והפכה עצמה לרשות השופטת, המחוקקת והמבצעת גם יחד.

תחת כסות דקה של "שלטון החוק", הפכה המערכת את המשפט לכלי ניגוח פוליטי אסטרטגי, שנועד לכבול את ידי הממשלה הנבחרת ולערער את צדקת המלחמה של העם היהודי על ארצו.

ציר הכוח: טיוח, הדלפות וסימטריה מעוותת

הניסיון להנדס תודעה ציבורית לא עצר בתיקים פוליטיים. הוא חדר אל קודש הקודשים של ביטחון ישראל. ההתנהלות מול לוחמינו חושפת שיטה זדונית: שימוש בהדלפות מגמתיות ובשקרים מתוזמנים היטב כדי לייצר משוואה מוסרית מופרכת בין לוחמי צה"ל לבין מרצחי החמאס. זוהי אינה טעות אנוש, אלא אסטרטגיה מכוונת שנועדה לרצות גורמים זרים ולהטיל אימה על הדרג המבצעי והלוחם.

האקדח המעשן בבית הפצ"רית

הריקבון המערכתי הגיע לשיאו באירוע שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום: ביקורו הלילי, החשאי והמביש של שרון אפק, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, בביתה של הפצ"רית לשעבר - דמות מרכזית באירועים הנחקרים.

כשבכיר במשרד המשפטים מנסה לחמוק מעין הציבור כדי להיפגש בסתר עם מי שצריכה לעמוד תחת ביקורת נוקבת, המסכה מוסרת. לא "שלטון חוק" יש כאן, אלא "קליקה" סגורה המגנה על חבריה בכל מחיר, תוך רמיסת נורמות בסיסיות של מנהל תקין וטוהר מידות.

כוח 100: האור שחשף את המורסה

לוחמי כוח 100, שעברו מסע ייסורים, השפלה וחקירות במחשכים, הפכו בעל כורחם למצפן המוסרי של העם. עמידתם האיתנה אל מול המערכת הדורסנית הציתה אש של אמת בלב הציבור. דווקא מתוך הסבל שלהם, נחשפה השחיתות המערכתית במלוא מערומיה. הם לא רק הגנו על המדינה בשדה הקרב, אלא חשפו את ה"מורסה" המשפטית שמנסה להחליש את רוח העם. כעת, כשהאמת צפה וההאשמות המופרכות קורסות, ברור לכל מי פעל למען המדינה ומי פעל כדי לכרסם בה מבפנים.

קריאה דחופה למפכ"ל המשטרה: חקור את היועמ"שית!

מול הממצאים המזעזעים הללו, הציבור אינו יכול עוד להסתפק בגינויים. אנו פונים מכאן למפכ"ל המשטרה: חובתך המוסרית והחוקית היא להורות לאלתר על פתיחה בחקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה וסביבתה הקרובה.

לא ייתכן שהגוף שאמור להבטיח את ניקיון הכפיים יתנהל כארגון חסין מביקורת. יש לחקור את החשדות למרמה, הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט סביב פרשות ההדלפות והפגישות החשאיות. אדוני המפכ"ל, הוכח שהמשטרה אינה כלי שרת בידי הפרקליטות, אלא מגן הציבור מפני שחיתות שלטונית - גם כזו הלובשת גלימה.

היום עשרה בטבת, כאז כן עתה יש מי שמנסה לשבור את החומה, אבל הפעם זה מבפנים, מורסה נוראית שיש להקיא מתוכנו.

עם ישראל חי, והאמת תנצח. לוחמי כוח 100 ייזכרו כגיבורים, והמערכת שניסתה לשבור אותם תעמוד למשפט הציבור וההיסטוריה.