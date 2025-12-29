פרשן חדשות 12 עמית סגל מסביר הערב (שני) מדוע ההצהרות בתחילת הפגישה בין נתניהו וטראמפ מעידות על כך שמעזה ועד איראן - ישראל קיבלה את מה שרצתה מארה"ב.

"קודם כל הודעה לצופים ברחבי העולם: הצליל ששמעתם בזמן מסיבת העיתונאים הוא התפוצצות של עוד בלון שניסה לטעון בתקופה האחרונה שיש פער אדיר בין נתניהו וטראמפ ובין ישראל וארה"ב וכן שטראמפ מתכוון לוותר על פירוז חמאס. ישראל מקבלת תשע מעשר ממה שהיא רצתה ונתניהו, אפרופו החנינה, מקבל 11 מתוך עשר", פתח סגל.

הוא הוסיף כי "לגבי ביטחון ישראל אומר טראמפ כי אין שיקום של עזה בלי פירוז חמאס - וזה אומר שישראל לא נדרשת לסגת מהשטח בו היא נמצאת היום - כ-58% משטחי הרצועה".

סגל ציין כי ההצהרה המשמעותית ביותר נוגעת לאיראן. "יותר חשוב מכך הוא האיום הקיומי האיראני. הנשיא טראמפ סוגר את הפער הקטן בין ישראל וארה"ב ואומר שגם אם הפרוייקט הבליסטי הלא גרעיני יקודם - אני מחוייב לאשר תקיפה מהירה. זה מסר חשוב מאין כמותו ובשורה מצויינת לכל ישראל".