הזמרים ג'ואי ניוקם ואוהד מושקוביץ חברו לדואט ייחודי בשם "יבמות", שהופק במסגרת פרויקט המוזיקה היהודית 'טנקיו השם'.

השיר נכתב בהשראת דבריו של האדמו"ר מקאמרנא זצ"ל, שתיאר חוויה רוחנית יוצאת דופן במהלך לימוד מסכת יבמות.

לפי המסופר, בשעה שהיה שקוע בלימוד מתוך התקשרות עמוקה, חש לפתע אור שמימי שמילא את הבית כולו. דרך אותו אור, כך העיד, התפזרו הספקות בלבו, והדרך הרוחנית הראויה עבורו התבהרה באור של בהירות ואמונה.

במילות השיר נאמר: "ואב הרחמן ריחם עלי ופתאום באמצע לימוד גמרא יבמות נפל עלי אור עליון ונתמלא כל הבית אורה וממש טעם טעם אור עולם הבא".