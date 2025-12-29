שר החינוך מודיע לנשיא טראמפ דוברות

במהלך הפגישה הערב (שני) בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ התקיימה שיחת טלפון עם שר החינוך יואב קיש שהודיע כי טראמפ יזכה בפרס ישראל לשלום.

הנשיא האמריקני השיב כי ישקול להגיע לארץ לטקס קבלת הפרס.

במשרד החינוך ציינו כי "מדובר בהחלטה היסטורית המבטאת הכרה בתרומה יוצאת דופן ובעלת השפעה מתמשכת על העם היהודי בארץ ובעולם, לאדם שאינו אזרח ישראלי".

נתניהו וטראמפ במהלך פגישתם עומר מירון, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

עוד נמסר כי ועדת הפרס ציינה את פועלו של הנשיא דונלד ג’ון טראמפ במאבק באנטישמיות, את תרומתו לקידום השבת החטופים לישראל, את ההכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת שגרירות ארצות הברית אליה, ואת תמיכתו העקבית בזכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, גם בשעה שהתמודדה עם אתגרים ביטחוניים מורכבים בזירות רבות ובאיום הגרעין האיראני.

"פרס ישראל הוא העיטור האזרחי והתרבותי הגבוה ביותר שמעניקה מדינת ישראל, והחלטת הוועדה משקפת את ההערכה העמוקה כלפי תרומתו של הנשיא טראמפ לביטחונה, למעמדה ולזהותה של מדינת ישראל ולחוסנו של העם היהודי".

נתניהו וטראמפ נפגשים דוברות הבית הלבן / REUTERS/Jonathan Ernst

שר החינוך, יואב קיש הוסיף “כשר חינוך וכאזרח מדינת ישראל, אני גאה להעניק בשם מדינת ישראל והעם היהודי את פרס ישראל לנשיא דונלד ג’ון טראמפ. הפרס מוענק על מעשים שהייתה להם משמעות היסטורית ממשית: על עמידה ברורה לצד העם היהודי, על חיזוק ביטחונה ומעמדה של מדינת ישראל, ועל החלטות אמיצות שעיצבו מציאות ולא הסתפקו בהצהרות.

הפרס מוכיח את הקשר העמוק, הנצחי והבלתי ניתן לניתוק בין העם הישראלי לעם האמריקאי, קשר של ערכים משותפים ועמידה משותפת ברגעי מבחן. Thank you, Mr. President".

