לאחר למעלה משנתיים של מלחמ, התקיים הערב (שני) טקס "מגן שר הביטחון" בראשות שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, אייל זמיר, להוקרת 20 חברות, רשויות מקומיות ומוסדות אקדמיים שתמכו באופן ייחודי במשרתי המילואים ומשפחותיהם.

כ"ץ הדגיש את חשיבות תרומתם של הגופים הזוכים: "בכל יום אנחנו רואים כיצד אויבינו אינם עוצרים לרגע. הם בוחנים אותנו יום-יום, מחפשים סדקים וקרעים פנימיים, ואת כלל המאמצים האלו מובילה איראן וסיוע שלוחותיה. מול כל אלו פועלים משרתי המילואים - והזוכים כאן הם חיל החלוץ של מדינת ישראל".

זמיר הוסיף: "ביטחונה של מדינת ישראל אינו נמדד רק בכוח מערכות הלחימה אלא גם ביכולת לתת מענה רחב, אנושי ומקיף לצורכי לוחמיה. בזכות השותפות האיתנה בין החזית לעורף, נמשיך להילחם יחד, מתוך אמונה בצדקת הדרך ומחויבות חסרת פשרות לביטחונה ולשגשוגה של מדינת ישראל".

הזוכים נבחרו על ידי ועדה מקצועית בראשות ראש אגף חיילים משוחררים ומילואים, איל הנס, ובהשתתפות נציגי משרד הביטחון, צה"ל, השלטון המקומי, המגזר העסקי, המועצה להשכלה גבוהה, משרד הכלכלה והתעשייה, הסתדרות העובדים וגופים נוספים.

בקטגוריית הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות זכו: קריית מוצקין, קריית ביאליק, נס ציונה, מועצה אזורית מטה יהודה, מועצה אזורית מנשה ומועצה אזורית גוש עציון. בקטגוריית החברות והמעסיקים: בית החולים שיבא, ICL, עדליא, אלן תעשיות, בוסטון סיינטיפיק, פיוניר, תדהר, פירמת עו"ד מיתר, Vision.bi ו-LiveU. בקטגוריית המוסדות האקדמיים זכו אוניברסיטת בר-אילן, הטכניון, מכללת אפקה והמכללה הטכנולוגית באר שבע.