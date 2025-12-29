בעוד קצת יותר מחודש יתקיים בלוס אנג'לס שבארצות הברית, אירוע הכדורסל הגדול ביותר של השנה, האירוע עליו כולם מדברים ונושאים אליו עיניים - אירוע האולסטאר של ליגת ה-NBA.

על פי הפורמט, לאוהדי הכדורסל בארה"ב ובעולם כולו, ישנם יכולת להכריע ולהצביע מי צריך לשחק באירוע היוקרתי והגדול בעולם הכדורסל, כאשר הצבעת האוהדים מהווה 50 אחוזים מהשקלול לבחירת חמישיות האולסטאר.

כל יתר הקולות מתחלקים בין שחקנים ואנשי צוות שבוחרים גם את השחקנים שצריכים להיות באירוע הגדול ובשקלול כלל הנתונים מוזמנים השחקנים.

שבועיים עברו מאז נפתחה הצבעת הגולשים והערב (שני) נחשפו תוצאות הביניים הראשונות.

מי שנמצא במקום גבוה ועשוי להיבחר ובכך לעשות היסטוריה הוא לא אחר מאשר דני אבדיה, הישראלי הבולט בליגת ה-NBA, שחקנה של פורטלנד.

אבדיה קיבל לא פחות מ-606,299 קולות של אוהדים שבחרו בו לשחק באירוע הגדול של השנה, כאשר דבר זה מציב אותו במקום השביעי במערב, מרחק של 2 מקומות בלבד מלהיבחר לחמישיית המערב.

גם בישראל קראו להצביע לכוכב הישראלי הגדול של פורטלנד ובכך לעזור לו לעשות היסטוריה במה שיהפוך אותו לשחקן הישראלי הראשון שמשתתף במשחק היוקרתי.

בינתיים אבדיה יכול בהחלט להיות מרוצה מהבחירה הרבה בו, כאשר זה עקף בכך חלק מהשחקנים הטובים ביותר בעולם כמו לברון ג'יימס שנבחר תשיעי וקווין דוראנט שנבחר במקום השמיני.

מי שנמצא כמובן במקום הראשון בבחירות הוא שחקן אירופי אחר, לוקה דונצ'יץ' הסלובני מהלוס אנג'לס לייקרס ואחריו נמצאים גם ניקולה יוקיץ' וסטף קרי. אבדיה ישחק לצד השחקנים הטובים בעולם?