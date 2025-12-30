לא נרדמת תל אביב. יומיים אחרי שהיריבה העירונית המושבעת, הפועל ת"א, הביסה את הפועל חולון בתצוגת שיא, הערב (שני) הגיבה האלופה מכבי ת"א בניצחון משלה עם תבוסה שכללה שיאים עונתיים.

היה זה כאשר מכבי התארחה אצל עירוני קריית אתא למשחק שנעל את מחזור מספר 11 בליגת ווינר סל.

מכבי הגיעה למשחק עם רוח גבית ומומנטום אדיר, כאשר ניצחה במחזור היורוליג האחרון את פרטיזן בלגרד באולמה הביתי, דבר שלא עשתה מזה 15 שנים, והערב זה לא נראה שונה.

אחרי רבע ראשון צמוד, במהלכו שתי הקבוצות קלעו כמות גבוהה של שלשות, מכבי הרימה את הקצב בהתקפה ובהגנה וזה נגמר הרבה לפני תום הזמן החוקי של המשחק, כאשר לוח התוצאות הראה בסיום 116:82 לזכות הצהובים מת"א.

למעשה, ניצחון זה ב-34 נקודות הפרש הוא הגבוה ביותר של מכבי עד כה בליגת ווינר סל, כאשר 116 הנקודות שקלעה הן כמות הנקודות הגבוהה ביותר שקלעה העונה, וכל זאת באחוזים גבוהים מכל הטווחים.

לוני ווקר אמנם שוב היה האיש הבולט במכבי כשסיים את המשחק עם 19 נקודות, אך כמות האסיסטים היא שהראתה את השינוי הגדול שעשה קטש במכבי העונה, כאשר זו מסרה כמות של 35 אסיסטים, שיא עונתי חדש.

וכמה שזה כבר הרגל עבור האוהדים בצהוב, מכבי קולעת פעם חמישית העונה מעל 100 נקודות במשחק ובחמשת הניצחונות הרצופים שלה העונה בליגה היא כבר עומדת על הפרש ממוצע של כמעט 26 נקודות למשחק.

מכבי משפרת את מאזנה ל-10 ניצחונות ליגה והפסד אחד בלבד ונצמדת ליריבה העירונית מהצד האדום של תל אביב שעודנה מושלמת בליגה הבכירה.

מי שנמצאת בצד השני לגמרי של המתרס, היא נועלת הטבלה אליצור נתניה שרשמה הערב מול בני הרצליה הפסד עשירי ברציפות, במשחק הבכורה של מאמנם החדש והשלישי העונה, אלי רבי. בדרך חזרה לליגה השניה?