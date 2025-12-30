טראמפ מחמיא לנתניהו הבית הלבן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הרעיף מחמאות על ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך מסיבת העיתונאים המשותפת שלהם בתום פגישתם באחוזת מאר א-לאגו.

"יש לכם ראש ממשלה שניהל מלחמה ברמה הגבוהה ביותר. יכלו להיות ראשי ממשלה אחרים אבל הם היו מפסידים. נתניהו ניצח ואני חושב שעם ישראל כולו מעריך את זה ובעצם הרבה אנשים בעולם מעריכים את זה. בזכות הניצחון הזה, הצלחנו להשיג שלום במזרח התיכון", אמר טראמפ.

הוא הוסיף "מערכת היחסים היא יוצאת מן הכלל. ביבי הוא איש חזק. אם הוא היה אדם חלש או טיפש - ויש הרבה משניהם, לא הייתם מצליחים וכנראה שישראל לא הייתה קיימת עכשיו. תושבי ישראל יודעים את זה ולכן הם אוהבים אותו".