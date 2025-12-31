מכבי שירותי בריאות פרסמה הבוקר (רביעי) את "מדד הבריאות של ישראל 2025" - יוזמה חדשה המקיפה את מצבה הבריאותי של האוכלוסייה בישראל.

המדד משלב בין סקר עומק שנערך בקרב הציבור לאחר תקופה של לחימה לבין נתונים רפואיים אובייקטיביים ממאגרי מכבי, הכוללים מידע על כ־2.7 מיליון מבוטחים. ייחודו של המדד הוא בהצלבת תפיסות אישיות של אזרחים עם נתונים קליניים, המאפשרת תובנות מערכתיות על בריאות הציבור והרגלי החיים בישראל.

מהנתונים עולה כי 32% מהציבור מדווחים כי הם זקוקים לסיוע נפשי מאיש מקצוע - שיעור שיא מאז החל המעקב.

השיפור בתחושת הבריאות הפיזית ניכר - 62% מהציבור מעידים על בריאות טובה מאוד או מצוינת, לעומת 9% בלבד שמגדירים את מצבם הבריאותי כגרוע או בינוני. אך בצד זה, נמצאה מצוקה נפשית מתמשכת, בעיקר בקרב משרתי צה"ל, כאשר 39% מהם דיווחו על צורך בתמיכה, 26% הביעו חשש לדיכאון ו־48% על נדודי שינה.

בתחום אורח החיים נרשמה עלייה של 15% בהקפדה על אורח חיים בריא, אך גם עליה בישיבה ממושכת.

47% מהנשאלים דיווחו כי הם מקפידים במידה רבה על אורח חיים בריא. מנגד, נמצא כי הישראלים יושבים בממוצע 8.2 שעות ביום, ואחד מכל חמישה יושב מעל 11 שעות. כשליש אינם עוסקים כלל בפעילות גופנית אירובית. בתחום העישון, 30% מהמעשנים העידו על עלייה בצריכה בהשוואה לשנה הקודמת.

הנתונים הקליניים מצביעים על עלייה בתחלואת החורף ועל ירידה במספר הלידות ובניתוחים בריאטריים.

תחלואת החורף בעונת 2024-2025 עלתה ב־7% לעומת השנה שקדמה לה. במקביל, חלה ירידה של 4% בלידות וירידה של 17% בביצוע ניתוחים בריאטריים. עם זאת, נרשמה עלייה משמעותית בשימוש בזריקות נגד השמנה: מעל ל־100,000 מבוטחים רכשו את הטיפולים מבוססי ויגובי ומאונג'רו.

האבחנה הרפואית השכיחה ביותר בשנת 2025 הייתה זיהום בדרכי הנשימה העליונות, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים.

רופאי המשפחה דיווחו גם על אבחנות שכיחות של כאב בטן, שיעול וכאב גב תחתון, ואילו רופאי הילדים ציינו דלקת גרון, כאב בטן וחום. במדד ניכרת מגמת עלייה בחיפוש מידע רפואי באינטרנט ובשימוש בבינה מלאכותית, אך גם הבעת ספקות באמינותה.

57% מהציבור פונים לאינטרנט לחיפוש מידע רפואי, 50% לרופאים, 44% לאתרי קופות החולים, ו־32% לכלי בינה מלאכותית כמו ChatGPT. עם זאת, רק 21% מהנשאלים סומכים במידה רבה על ההמלצות מבוססות AI, בעוד שליש אינם נותנים בה אמון כלל.

התחסנות לשפעת נותרה נמוכה: 40% לא התחסנו מעולם, ורק 4% מהקבוצה הזו שוקלים להתחסן החורף.

הנתונים נאספו לפני שיא עונת השפעת, ומלמדים על פער בין המלצות המערכת הרפואית לבין עמדות הציבור, על רקע העלייה בתחלואת החורף.

מנכ"לית מכבי שירותי בריאות, סיגל דדון לוי, מסבירה כי, "מדד הבריאות של ישראל שאנו מפרסמים לראשונה מאפשר בחינה מקיפה של מצב הבריאות של אזרחי ישראל על בסיס נתונים אובייקטיביים עדכניים לצד תפיסות הציבור עצמו".

המשנה למנכ"לית ד"ר ערן רוטמן מוסיף, "הממצאים הללו מעידים שההתמודדות טרם הסתיימה ומדגישים את הצורך בהרחבת מענים נפשיים והשקעת משאבים ובהקשבה לסימני העומס המופיעים בשטח".

סמנכ"לית התקשורת שיר כהן ציינה, "מדד הבריאות של ישראל 2025 המושק לראשונה ע"י מכבי, מניח תשתית מידע אסטרטגית שתסייע בגיבוש מדיניות מותאמת למציאות המשתנה".