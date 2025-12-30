רשות המיסים הודיעה היום כי תיאומי מס שנערכו עבור שנת 2025 יישארו בתוקף עד אמצע אפריל 2026.

משמעות ההחלטה היא כי בתלושי השכר או הקצבאות לחודשים ינואר עד מרץ 2026 ימשיכו המעסיקים והמוסדות המשלמים לנכות מס בהתאם לתיאומי המס שהופקו לשנת 2025, ללא צורך בביצוע תיאום מס מחדש.

ההודעה ניתנה על רקע ההצעה לריווח מדרגות מס הכנסה, הכלולה בתוכנית התקציב לשנת 2026. אם תאושר ההצעה, יהיה צורך בהפקת תיאומי מס חדשים, ולכן הוחלט להאריך את תוקפם של התיאומים הקיימים כדי לחסוך מהציבור נטל ביורוקרטי ולהקל על עבודת הרשות.

כחלק מההיערכות לשינויים הצפויים, נמסר כי מערכת תיאומי המס באינטרנט תיפתח ב-11 בינואר 2026. תיאומי מס ביישובים מוטבים ייפתחו לביצוע החל מ-15 בינואר, לאחר פרסום הרשימה המעודכנת.

בנוסף, עדכנה רשות המסים כי כ-258 אלף שכירים קיבלו לאחרונה הודעות על הארכת תיאום המס שלהם לשנת 2026 כולה, ללא צורך בפעולה מצדם.

מדובר בשכירים שהכנסותיהם, מצבם המשפחתי ומקום עבודתם לא השתנו מהותית בשנים האחרונות, וששיעור המס שלהם אינו צפוי להיות מושפע מהרפורמה המוצעת.

הודעות דומות נשלחו גם לכ-15 אלף הורים לילדים עם מוגבלויות, שתוקף האישור המקנה להם שתי נקודות זיכוי יוארך אוטומטית לשנת 2026.