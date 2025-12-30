מסיבת ההודיה לרב גינזבורג צילום: באדיבות המצלם

בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נערך טקס הודיה במלאת שנה להשתלת הכליה שעבר הרב יצחק גינזבורג, נשיא מוסדות 'גל עיניי' ותנועת 'דרך חיים'.

באירוע השתתפו מנכ"ל בית החולים, פרופ' יורם וייס, רב בית החולים הרב משה קליין, הצוות הרפואי שביצע את ההשתלה, והרבנית רחל הבר מארגון 'מתנת חיים'. האירוע נערך במעמד מרגש שבו הודו הנוכחים לה' ולצוות הרפואי על הצלחת הניתוח ותוצאותיו.

ד"ר עבד חלאילה, הרופא המנתח, סיפר כי חרף גילו של הרב, הוחלט לבצע את ההשתלה בשל התרשמות עמוקה מפועלו: "שאלתי את דן על הרב גינזבורג, כמה הוא כותב ומה עושה ביומיום, מאז ההשתלה. כל שבת חוברת בעברית של 32-48 עמודים שמופצת בכ-13 אלף עותקים; כל שבת חוברת באנגלית של 16 עמודים שמופצת באלפי עותקים בארץ ובעולם. זה פשוט מדהים. באמת. 11 ספרי עיון, ממוצע 350 עמודים לספר. שלושה ספרים לילדים, ועוד שישה ספרים יוצאים בעזרת ה' בחצי שנה הקרובה".

עוד המליץ הרופא על ספרו של הרב, המהפכה הרביעית, העוסק בלימוד התורה לאומות העולם: "אני קורא לכם שתתעמקו בנושא הזה, זה מאוד חשוב ואני מאמין בזה אישית".

פרופ' אמיר, קרדיולוג בכיר, סיפר כי ההחלטה לבצע את ההשתלה התקבלה לאחר ששני מרכזים רפואיים מרכזיים פסלו את המועמדות מסיבות לבביות. לדבריו, "הרב קליין אמר לי: 'דיברתי עם הרב פירר והחלטנו שאתה הולך לראות אותו. רק אם אתה פוסל אותו - אז בסדר, אבל זו החלטה שלנו'".

על המפגש עם הרב סיפר: "למרות שאנחנו מאוד מדעיים, לאישיות שאתה עומד מולה - החולה - יש תפקיד מכריע בעינינו. היה לי ברור שמדובר באדם יוצא דופן מבחינת האישיות, היכולות, הדומיננטיות והמוטיבציה".

רב בית החולים, הרב משה קליין, שיבח את פועלו של הרב: "אני רואה זכות להדסה שזכינו שאחד הגדולים אשר בדור, המלמד תורה לאלפים, טופל אצלנו. אני מקנא ברב גינזבורג, כל שבוע ספר... אני אומר לכם בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים - לית מידי דאניס מיניה".

הרב גינזבורג הודה לצוות הרפואי, לארגון 'מתנת חיים' ולתורמת הכליה: "לא רצו לנתח אותי במקומות החשובים בארץ, עד שהגענו למקום הכי טוב, שזה כאן בהדסה. לידיים הכי טובות של כולם, ללב הכי פתוח ואוהב של כולם".

בנוגע לתרומת הכליה הוסיף הרב: "ברור שהתודה הראשונה היא למי שבתוך הבטן שלי. תרומת כליה זה להפוך להיות אחים. הכליות בקבלה נקראות 'אחוונא', מלשון אחים - זה שני אחים, או אח ואחות. אז אם כן, אני אומר גם תודה רבה לאחותי החדשה".