בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, מסביר בראיון ל-103FM מדוע המשטר האיראני לא מפזר בכוח רב את ההפגנות הקשות נגדו בימים האחרונים.

"המשטר לא פגע בהם אתמול, היו אפילו מקרים שבהם השוטרים ברחו או נסוגו לפחות מפני המפגינים. השאלה היא האם הדבר הזה יחזיק מעמד לאורך כמה ימים. האירועים התפשטו מעבר לבזאר למרכז טהרן ולערים אחרות. אני מאמין שהם יימשכו כי הם לא קיבלו שום הבטחה. זה עשוי להימשך כמה ימים", אמר סבטי.

הוא ציין כי איראן נחלשה מאוד מאז מלחמת 12 הימים. "אין יום שלא מזכירים כמה ישראל החלישה את הפנים של איראן, ושזה לא הזמן לתקוף. קיבלנו את תמיכת של טראמפ שהוריד את רף האיום: ממקום של גרעין למקום של טילים. לכן בכיר האיראני הגיב בציוץ גם בסינית וברוסית וכמעט בכל שפה אפשרית, אבל לא נראה שהחברים יבואו לעזור לאיראן".

עם זאת הוא הדגיש כי ישראל לא מקלה ראש בכוונותיה ההתקפיות של איראן. "המערכת עם העיניים על האיראנים, על הייצור ועל הפעולות. ראיתם איך הוצאנו את התרגיל שלהם החוצה? זה היה טוב".