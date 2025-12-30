ענקית הסטרימינג נטפליקס רכשה את דוקו הריאליטי המצליח "ווארט", פורמט מקורי של רשת 13, קומא סטודיוס ורייסדור הפקות.

שתי עונות הסדרה, כולל העונה השנייה שמסתיימת הערב (שלישי) ברשת 13, יהיו זמינות בקרוב לצפייה בישראל. מדובר בסדרה השמינית של רשת 13 שנמכרת לפלטפורמה הבינלאומית.

הסדרה, כבשה את הצופים כבר בעונתה הראשונה. בעונה השנייה נסגרו ארבעה ווארטים והתקיימו שלוש חתונות - הישג יוצא דופן בתוכניות שידוכים אחרות.

"ווארט" מספקת הצצה לעולם השידוכים במגזר החרדי בדרך לחתונה. התוכנית מלווה את מועצת השדכנים, בראשות יקי רייסנר ושרה פכטר, בהשגת התאמות בין רווקים ורווקות, ומציגה את תהליך קבלת ההחלטות בבחירת בן או בת זוג. הצופים זוכים לראות כיצד, לאחר מספר דייטים בודדים, מתרחשים אירוסים וחתונות, וכל זאת במסגרת המסורת החרדית והקווים המנחים את הרווקים והרווקות.