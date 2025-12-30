לאחר מלחמת ששת הימים היינו כחולמים. היינו באופוריה. אווירה של גאולה, כמעט משיח! ואז השאלה נשאלה, למה לצום בתשעה באב - הנה משיח כאן!

הרב סולובייצ'יק התייחס וציין: א) כל עוד שאין לנו תשובה ל"איכה" - כל עוד שאין מענה לשאלת השאלות שהנביא מחייב אותנו לשאול- איך קריה נאמנה היתה לזונה- מי נתן למשיסה יעקוב וישראל לשודדים - איך נהייתה שואה - למה נגזר עלינו סבל מתמשך? למה יהודים נרצחים רק בגלל שהם יהודים? נצום ונתאבל ונחזור בתשובה עד שהמצב לשאלה הזו תעלם. ב) משמע ברמב"ם שגם בבית שני כשהיה מקדש המשיכו לצום (!)

‏אולי צמו כתפילה שלעולם לא עוד- לא נחזור למצב של תשעה באב -כל עוד שהגאולה לא שלימה אנו צריכים להמשיך לקונן ולהתפלל שלא נגיע שוב לנקודת שפל כזאת. אולי סימן לדבר עצם זה שנשיאי ארצות הברית יכולים להעלות על דל שפתם שמדינת ישראל הייתה ממש ממש באיום קיומי ,סימן שלמרות שאנו באתחלתא -ראשית - צמיחת - עדיין לא הגענו ליעד של "יש שלום" שאז הצומות יהפכו לששון ולשמחה!!

כדאי שנלמד שוב את הסוגיה בראש השנה י"ח ששם מבואר ‏שצומות החורבן נתקנו רק כשיש גזירת מלכות- ואילו כשזה זמן שאין שלום ואין גזרות מלכות כלומר אין גזרות אבל גם אין שלום אז הצומות הנם רשות - ותלויים ברצון הציבור - כבר כתבו הראשונים (עיין ר"ן) שחלילה לפרוץ גדר(!) והיום זה ממש חובה!!כך מפורש בשולחן ערוך.

אמנם ‏מבואר בגמרא שכאשר "יש שלום" אז ימי הצום יהפכו "לששון ושמחה" ואפילו אסורים בתענית ואולי כיום מצבנו מוגדר כ"יש שלום" ואנו מחוייבים לשמוח ולאכול?

בואו נפתח ראשונים- הר"ח פירש "יש שלום" זה רק כשיש בית מקדש (ויתכן שצריך גם עצמאות פוליטית)! אבל רש"י אומר שיש שלום הכוונה שאין יד הגויים תקיפה ויתכן שלפי רש"י כיום שיד ישראל תקיפה אולי הצומות נהפכו להיות ימי שמחה?!

נקדים ונאמר שגם אם זו שיטת רש"י -כשהרמב"ם למשל נגדו- זה למצער ספק בדברי נביאים שאנו מחמירים!

אבל כל כך נראה לדחות מסקנה זו אפילו לפי רש"י משני טעמים עיקרים א) ייתכן שרש"י הבין שברור ופשוט שבלי מקדש לא שייך ולא יעלה על הדעת שהצום יהפוך לששון ושמחה - רש"י רק חידש שאין יד עכו"ם תקיפה - שצריך עוד תנאי - לא מספיק בית מקדש על מנת להיפך ליום שמחה צריך גם שאין יד עכו"ם תקיפה!! . ב) יתכן ששכחנו שאנחנו מאויימים בכל כך הרבה חזיתות ויש גל ענק של שנאת ישראל בכל העולם וסימן קטן לדבר שכל עוד שביבי קופץ ועומד דום בפני הנשיא האמריקני - זה נקרא שיד עכו"ם תקיפה- לא נעים אבל יכול להיות שכך אנו מתנהגים וממילא עוד לא הגענו למצב שיש שלום.

ודאי שאסור לשכוח את שיטת הרמב"ם שהיא מאד ברורה- וזה לשונו: כל הצומות האלו עתידין ליבטל לימות המשיח ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה שנאמר " כה אמר ה צבקות צום הרביעי וכו יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו"

תלמידים שלא שימשו ולא למדו מספיק - שלא יעזו לפרוץ גדר ולנהוג על פי מסקנותיהם - לא זו דרכה של תורה -וחלילה לפרוש מהציבור ולפרוץ גדר -ושנערים יתחצפו להרים יד בדברי הנביאים- ישיבה שמאפשרת מסקנות כאלה לא יכולה בעיני להיות ישיבת הסדר, התואר הזה התקדש בשנים של גדלות בתורה ונאמנות לדרכי הפסק המקובלים. לא הבנתי -אין לנו זקני הדור לשאול ולהתייעץ? אני קורא להם - תחזרו בכם -תבטלו את דעתכם ותתבוננו בזקני הדור - גם מהציבור שלנו - ותלמדו שימושה של תורה מהי!