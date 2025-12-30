המנהל האזרחי החל בימים אלו בקידום פרויקט תשתיות רחב היקף לטיפול מתקדם בשפכים במרחב גוש עציון, ביתר עילית והכפרים הסמוכים, בהשקעה מוערכת של כ-300 מיליון שקלים.

הפרויקט נועד לתת מענה ארוך טווח לצרכים האזרחיים והסביבתיים של כ-380 אלף תושבים באזור, ולהפחית זיהום קרקע ומקורות מים.

במסגרת הפרויקט יונח קו מאסף ביוב אסטרטגי שיחליף את המערכות הישנות ויפתור את המפגעים הסביבתיים הנובעים מתחנות שאיבה ישנות.

בתיאום עם פיקוד המרכז, קו הביוב ישולב בתוואי הדרך הביטחונית, מהלך המאפשר הגנה מיטבית על התשתית, חיסכון באנרגיה וצמצום משמעותי של הפגיעה בשטחים פתוחים.

קמ"ט מים במנהל האזרחי, רועי אסייג, מסר: "זהו פרויקט תשתיתי וסביבתי משמעותי, שנועד לתת מענה ארוך טווח לצרכים האזרחיים במרחב. המנהל האזרחי פועל לקידום תשתיות בסטנדרט הנדסי גבוה, בשיתוף כלל הגורמים, במטרה לשפר את מערך התשתיות האזרחיות באזור. נמשיך לפעול ללא לאות באמצעות כלל הכלים העומדים לרשותנו, למען רווחתם ושיפור מרקם חייהם של התושבים".