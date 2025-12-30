בפעם השניה בשלושה ימים - בן גביר בתארבין צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הצטרף הבוקר (שלשיי) לפעילות שעורכת המשטרה, במסגרת מבצע "סדר חדש" שיזם יחד עם המפכ"ל, בכפר תארבין שבנגב.

המבצע נערך בעקבות אירועי הירי והצצות הרכבים ביישוב גבעות בר שהיו בשבת האחרונה.

זוהי הפעם השנייה שהשר בן גביר מגיע לתארבין בשלושה ימים האחרונים.

עם הגעתו אמר השר: "אנחנו נאבקים בשביל הילדים שלנו. אם המשטרה לא תהיה בתראבין היישובים באזור לא יוכלו להתקיים. זה לא מלחמה שגומרים ביום אחד - ויש כל מיני רעשי רקע - אנחנו נוקטים ביד קשה נגד מי שפורע חוק, זורק אבנים, שורף רכבים וכל מי שלא רוצה שנהיה כאן. זה הבית שלנו".