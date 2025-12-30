מפלגת "יש עתיד" עתרה היום (שלישי) לבית המשפט הגבוה לצדק בבקשה למתן צו על תנאי וצווי ביניים דחופים נגד החלטת ועדת הכספים להעברת יותר ממיליארד שקלים למוסדות חינוך חרדיים.

לטענת העותרים, הכספים מועברים בניגוד לחוק למוסדות שאינם מלמדים לימודי ליבה ואינם מפוקחים, תוך עקיפת מגבלות תקציביות והליך לא תקין.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יחד עם חברי מפלגתו ולדימיר בליאק, משה טור-פז ונאור שירי, ציינו כי "העתירה מצטרפת למאבק ממושך נגד ממשלה רקובה, מושחתת ובזבזנית שלא סופרת את אזרחי ישראל ורואה בכסף שלנו כקלף מיקוח וכשוחד פוליטי לפתרון בעיות קואליציוניות".

עו"ד עודד גזית ועו"ד אלירם בקל ממשרד גזית-בקל, שהגישו את העתירה, טוענים כי "ועדת הכספים ניצלה את סמכותה והעבירה כספים באופן בלתי חוקי למוסדות שאינם עומדים בקריטריונים החינוכיים המתחייבים בחוק, ודינן בטלות".

ביש עתיד מציינים כי "מדובר במוסדות שלא מכשירים את הילדים החרדים לחיים מודרניים, והכספים מועברים תוך ניסיון להסתיר את ההעברות מהציבור"