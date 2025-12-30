ח"כ טלי גוטליב, חברת ועדת החוץ והביטחון, שוחחה עם ערוץ 7 לאחר הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וקבעה כי מדובר במפגש מוצלח מאוד.

לדבריה, נתניהו הצליח להשיג גיבוי אמריקני מלא לעמדות ישראל בנוגע לעתיד עזה, כולל פירוז חמאס, מניעת כניסת כוחות טורקיים חמושים לרצועה והכרה בזכות ישראל לפעול מול איראן.

בהתייחסה לפירוז חמאס, הדגישה גוטליב כי האחריות לכך מוטלת על ישראל בלבד ולא על גורמים זרים וגם לאחר מכן יש להשאיר כוחות בשטח. "אסור לעצום עיניים ולחיות על איזה שקט מדומיין".

בנוגע לאיראן, אמרה גוטליב כי חובתה של ישראל לפעול לשמירה על ביטחונה, והזכירה את התקיפות שבוצעו בעבר. "אין מקום לשיח פומבי על עיתוי תקיפה באיראן. אלה דברים שיקבע ראש הממשלה".