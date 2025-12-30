ועדה מיוחדת המליצה על ליווי ותמיכה מותאמים למשפחות חיילים בסדיר ובמילואים ששירתו ב-7 באוקטובר ושמו קץ לחייהם לאחר השירות. הוועדה הציעה להכיר בחיילים - אך לא כחללים.

במהלך עבודתה בדקה הוועדה היבטים מערכתיים, ערכיים וחברתיים-לאומיים הנוגעים להתמודדותם של משרתי צה"ל לאחר סיום שירותם, כולל ליווי משפחות משרתים שסיימו את חייהם בנסיבות שקשורות לשירות. הוועדה לא בחנה מקרים פרטניים, אלא ביצעה בדיקה מערכתית ועקרונית.

הוועדה המליצה על קידום מענה מותאם וייעודי למשפחות משרתי סדיר ומילואים שנפטרו לאחר סיום שירותם בנסיבות שעשויות להיות קשורות לשירות הצבאי.

המענה יינתן בהתאם להחלטת ראש אכ"א ולפי תבחינים שנקבעו, תוך התחשבות במשך השירות, אופי התפקיד, חשיפה לאירועים חריגים, סמיכות בין מועד השחרור לבין הפטירה ונסיבות אישיות נוספות.

כחלק מהמענה, נציג מטעם צה"ל יהיה בקשר עם המשפחה לאורך ההלוויה, ימי השבעה ואחריהם, ויסייע בהכוונה להכרה במשרד הביטחון. בנוסף, בהסכמת המשפחה, תתקיים הלוויה אזרחית עם סממנים צבאיים בבית העלמין האזרחי, הכוללת הנחת זר, מספיד צבאי ונציגות צבאית מיחידת המנוח.