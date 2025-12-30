מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי תחול הפחתה משמעותית במחירי הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 6.85 ש"ח לליטר, ירידה של 26 אגורות המחודש הקודמת. תוספת עבור שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי.

באילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 בשירות עצמי (ללא מע"מ) יעמוד על 5.80 ש"ח לליטר, ירידה של 23 אגורות. תוספת עבור שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז, מסרה: "לראשונה בשנתיים האחרונות, מחיר הבנזין יורד מתחת ל-7 שקלים לליטר. מדובר בירידה משמעותית, הנובעת מצניחה של כ-11% במחירי הבנזין הבינלאומיים באזור הים התיכון, בשל עודף היצע של תזקיקים, ירידה בביקושים וירידה בפרמיית הסיכון הגיאופוליטית. בנוסף לכך, שער הדולר נחלש בכ-2%".