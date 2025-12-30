​לאחר שנים של נדודים, קהילת "לב עלי" בראשותו של הרב עקיבא קשתיאל יוצאת לדרך לבניית בית כנסת קבע. המבנה החדש ינציח את שני גיבורי קהילת עלי שנפלו בקרבות בעזה: סרן איתן ישראל שכנזי וסרן גבריאל שני ז"ל.

​בלב היישוב עלי התגבשה קהילה מיוחדת של משפחות צעירות ובוגרי צבא. המבנה החדש שיוקם כעת אינו רק קירות ואבנים - הוא זיכרון חי לשני קצינים ובני הקהילה, שנפלו במלחמת "חרבות ברזל".

הם נתנו את חייהם למעננו - עכשיו תורנו לבנות את הבית לזכרם.

​סרן איתן ישראל שכנזי ז"ל, בוגר מכינת 'בני דוד' וסגן מפקד פלוגה בנח"ל גדל בחצור הגלילית, והחיבור שלו לתורה התעצם בבית המדרש "בני דוד" - עלי. הוא כיוון עצמו הכי גבוה שאפשר, שירת ביחידת 'אגוז' וביצע שורת תפקידי פיקוד גם בנח"ל. כמפקד, איתן שילב בין דרישות מקצועיות בלתי מתפשרות לבין חיוך ויחס מכבד לכל חייל. הדוגמה האישית שלו היא שגרמה לחייליו לרצות לבצע כל משימה שהטיל עליהם.

סרן איתן ישראל שכנזי ז"ל צילום: באדיבות המשפחה

החיים שלהם היו קודש - תנו לזיכרון להפוך לבית מלא קדושה.

​אשתו, הלל שכנזי, מספרת על הלב הגדול שלו: "איתן תמיד חיפש איפה הוא יכול להוסיף אור. במלחמה הוא היה מסור כולו למשימת השבת החטופים, הוא ממש חלם על זה בלילות והלהיב את חייליו". יראת השמיים המיוחדת שלו הקרינה על סביבתו. הוא לא איפשר דיבורי לשון הרע או שפה לא נאותה בפלוגה. בשיא הלחימה, איתן בחר להקדיש את זמנו הפנוי ללימוד השפה הערבית כדי להעמיק את מקצועיותו, מתוך תפיסה עמוקה של "הקודש שבחול".

הלל שמציינת כי "איתן חיפש את הקדושה בכל מקום, עכשיו הקדושה תמצא בית כאן".

איתן נפל בקרב בבית חאנון מפגיעת מטען יחד עם מפקדו, רס"ן דביר ציון רווח, והותיר אחריו מורשת של מסירות נפש וענווה.

​לצידו של איתן יונצח סרן גבריאל שני ז"ל, מפקד צוות בסיירת צנחנים. גבריאל, שהתחנך אף הוא במכינה בעלי, בנה יחד עם רעייתו יובל בית של "קסם וטוהר" ביישוב.

סרן גבריאל שני ז"ל, אישתו וילדיהם צילום: באדיבות המשפחה

איתן וגבריאל חיו באמונה, מסירות וענווה - בואו נבנה להם בית שימשיך את דרכם.

במלחמה בחר גבריאל לפקד דווקא על חבריו מהסדיר - אתגר מנהיגותי שדרש ממנו בגרות ועומק יוצאי דופן.

​"גברי הנהיג בענווה ובעוז", מספרים חבריו. "המנהיגות שלו הייתה טוטאלית, עם המון אהבה לחברים".

גבריאל נפל בקרב גבורה בחאן יונס, בזמן שסרק מבנה ועלה לקומה השנייה תחת אש. לצדו של גבריאל, בניסיון הירואי לחלצו, נפל חברו לצוות יובל ניר ז"ל.

גבריאל הותיר אחריו את יובל ושלושה ילדים, כשבתו הקטנה נולדה לאחר נפילתו.

הלוויותו של סרן גבריאל שני ז"ל צילום: באדיבות המשפחה

קהילה שלמה נרתמת - הצטרפו לבניית בית שינציח אהבה, אחווה וגבורה.

​"הם לא רק נלחמו על הבית - הם היו הבית"

​עבור קהילת "לב עלי", בניית בית הכנסת היא צוואה חיה. "לבנות בית לזכרם זו הנחמה שלנו", אומרים בקהילה. "אלו שני קצינים שייצגו את השילוב המופלא שבין ספרא לסייפא. שניהם היו אמורים לצאת לקורס מפקדי פלוגות (מ"פים) זמן קצר לאחר נפילתם. המנהיגות שלהם הייתה צריכה להמשיך קדימה, וכעת אנחנו נמשיך אותה כאן".

​היישוב כבר הקצה את השטח ליד 'דרך עמיחי מרחביה', התוכניות מוכנות והקהילה מגויסת. כעת הם פונים אליכם כדי להשלים את המשימה.

המבנה החדש ישמש כמרכז לשיעורי תורה, תפילה וחסד, ויפיץ את אותה חמימות קהילתית שאפיינה את איתן וגבריאל.

​"אנחנו קוראים לכל מי שהגבורה והענווה שלהם נגעה בליבו בואו להיות שותפים איתנו. בואו נבנה יחד מקום שבו הזיכרון הופך לחיים, והכאב הופך לבנייה", מסכמים בקהילה.

​להשתתפות בהקמת בית הכנסת והנצחת הגיבורים איתן וגבריאל הי"ד לחצו כאן