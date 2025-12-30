מקורבי יו"ר דגל התורה הגיבו לטענות שהשמיע ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס לפיהן ח"כ משה גפני פעל נגד העברת כספים לשיפוץ מקוואות.

"נסיונות ההכפשות הזולות הפכו לכלי כשנגמרים הטיעונים. הם לא יחליפו עובדות ולא יטשטשו את האמת, והם בעיקר מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה", נמסר מסביבתו של גפני.

עוד צוין כי "גפני פועל על פי הוראות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בכל צעד ושעל, גם בנושא הנוכחי, וכי הציבור כבר אמר את דברו וההשפעה של דגל התורה היא נרחבת בכל רחבי הארץ, כולל בירושלים".

ח"כ מלכיאלי אמר לפני כן "בחמישי בלילה האחרון הוזעקתי לועדת הכספים כדי לאשר העברת 30 מיליון ש"ח לשיפוץ מקוואות. לתדהמתי, גפני ואנשיו חברו לשונאי הדת מהאופוזיציה ונשארו ערים כל הלילה רק כדי לוודא כי הכספים לא יועברו. איבוד השליטה ושכרון הכוח של גפני בנושא חשוב זה מעלה סימני שאלה משמעותיים לגבי שיקול דעתו בכל הנושאים הקשורים ליהדות הנאמנה בארץ".