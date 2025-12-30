חיבוק דב שיתכן בהחלט שמאחוריו לחצים אמריקאיים על נתניהו, כך מגדיר פרופ' איתן גלבוע, מומחה ליחסי ארה"ב ישראל בראיון לערוץ 7 את המפגש הידידותי מאוד בין נשיא ארה"ב לראש ממשלת ישראל.

לטעמו "ככל ששני הצדדים מרעיפים שבחים יש יותר פוטנציאל של לחצים, בעיקר של טראמפ על נתניהו. זה נראה לי קרוב יותר חיבוק דוב מאשר חיבוק של הסכמה", אומר פרופ' גלבוע ומציע לנתח את מארג יחסי ארה"ב וישראל במונחים של אינטרסים, הסכמות ומטרות, וברוח זו הוא קובע כי אכן ישנם אינטרסים משותפים רבים, אך ישנם גם פערים, בעיקר באשר לדרך הנכונה שתוביל להשגת האינטרסים הללו.

"אין ויכוח על כך שארה"ב וישראל רוצות שחמאס יתפרק מנשקו ושהרצועה תהיה מפורזת, אין ויכוח על כך שחיזבאללה יתפרק מנשקו ושממשלת לבנון תשתלט על כל השטח, אין ויכוח על כך שאסור לאיראן לרכוש נשק גרעיני ולצבור טילים בליסטיים, אבל יש אי הסכמות לגבי האמצעים בדרך למטרות האלה".

גלבוע סבור שעזה זו הסוגיה המעניינת ביותר את טראמפ, בעוד נתניהו רואה באיראן את הנושא החשוב ביותר. עוד הוא מציין את סוגיית הקצב. "טראמפ רוצה לרוץ ולשעוט ונתניהו רוצה להאט את התהליכים האלה. בעזה טראמפ רוצה לעבור לשלב ב' בטווח זמן מיידי, נתניהו מזכיר את רן גוילי שלא הוחזר וטראמפ יגיד שחמאס עושה מאמצים ולא בגלל אדם אחד לא ניכנס לשלב ב', ובנוסף הוא מזכיר שבזכותו כל החטופים החיים והחללים חוץ מגוילי חזרו. בעיניו זה לא מכשול גדול, ובעיני נתניהו זה כן מכשול גדול ולכן הוא הביא איתו את ההורים של רן גוילי".

סוגיה נוספת היא פירוק חמאס מנשקו, "עמדתו של טראמפ שזה צריך להיות הדרגתי וקודם כל צריך לצאת לשלב ב' ולהכריז על מועצת השלום בעוד כשבועיים, ולסדר את הכוח הרב לאומי שבנתיים רק טורקיה מוכנה להכניס לשם חיילים, מה שמהווה בעיה עבור נתניהו. אז הוא מאיים על חמאס שאם לא יפרקו את נשקם עד מועד מסוים יהיה להם איום ונורא, אבל ראינו שהוא איים בעבר ולא לקחו את זה ברצינות".

"לגבי איראן. טראמפ אמר שהוא חושב שאתרי הגרעין הושמדו לגמרי ושהם נפגעו קשות ושהמשטר מעורער והמצב הכלכלי קשה שם ובסוף הם יבואו אליו למו"מ. כשהם לא באו למו"מ הייתה מלחמה, ואם הם ימשיכו בניסיון להגיע לפצצה גרעינית תהיה אופציה לשימוש בכוח. מזה לא ברור אם הוא ייתן לנתניהו אור ירוק, ובוודאי לא ברורה אופציה של השתתפות אמריקאית במהלך כזה".

בדבריו מזכיר פרופ' גלבוע כי לבד מהבחירות בישראל גם בארה"ב יתקיימו בחירות, בחירות האמצע, ולקראתן מצבו של טראמפ נע בין מצב לא טוב למצב קשה. ישנה כעת הסתברות שהוא יאבד את הרוב באחד מבתי הקונגרס או בשניהם, ומשום כך הוא לא ירצה להיות מעורב בתקיפה צבאית. "זה לא מסתדר עם הבחירות ועם הדימוי שלו כעושה שלום ומונע מלחמות".

"אני מניח שתהיה לו בעיה ללכת למלחמה עצימה עם איראן ואפילו בלבנון. לגבי לבנון, יש הסכמה שחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, אבל איך עושים את זה. הזמן שממשלת לבנון קצבה לפירוק החיזבאללה מנשקו מסתיים מחר. ישראל פועלת לאכיפת ההתחייבות של ממשלת לבנון למנוע את התחמשות חיזבאללה שמעצים את נשקו ומתחזק, כך שפעולות צבאיות מינימאליות כן ומלחמה עצימה לא תקבל הסכמה של טראמפ".

"הוא רוצה את שלב ב' בעזה כי זה המפתח למימוש החזון שלו להכניס את סעודיה ומדינות אחרות להסכמי אברהם וכדי ליצור ציר נגד איראן. הכול מחובר להכול", אומר גלבוע הסבור כי טראמפ ירצה לקדם את המהלכים בעזה במהירות ונתניהו לא יוכל להתנגד ולסרב כמעט לשום דרישה שתבוא מצידו של הנשיא האמריקאי.

עוד הוא מזכיר את דברי טראמפ על ארדואן כאשר הגדיר אותו כחבר ואת טורקיה כבעלת ברית. בעיני טראמפ טורקיה הייתה גורם משמעותי בהצלחת מהלך שחרור החטופים, וזאת כאשר כפתה על חמאס לחתום על ההסכם. זאת בעוד נתניהו אינו מוכן לקבל מעורבות טורקית בעזה, ובעיניו מדובר במדינת אויב. טראמפ מצידו טוען שנתניהו יוכל להסתדר עם ארדואן וגם עם מטוסי ה-F-15 שבכוונתו להעביר לטורקיה.

"יש לו אמירות שלא מסתדרות עם המציאות", אומר פרופ' גלבוע התוהה אם טראמפ מבין את המציאות ומתעלם ממנה. להערכתו "הוא קצת לא מבין מה קורה פה. חזון זה דבר חשוב, אבל כשהוא אומר שיש שלום במזרח התיכון זה לא נכון ואת עזה הוא רואה כקבלן-יזם, לכן אני מתייחס קצת בחשדנות לגבי דבריו".