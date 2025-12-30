עיתון 'המבשר' חשף הבוקר (ג') מסמך מרתק מארכיון אגודת ישראל ירושלים המתעד דיון שהתקיים במועצת גדולי התורה בפולין בשנת 1938 לקראת תכנית החלוקה.

במסמך מדווח ראש אגודת ישראל הרב יצחק מאיר לוין על דברים חריפים של האדמו"ר מגור באותם ימים, בעל ה'אמרי אמת', שאיים כי אם לא יובטחו ענייני הדת במדינה היהודית העתידה - יפעל נגד ההנהגה הציונית ואף ישתף פעולה עם הערבים.

הפרסום מגיע על רקע המצב המחמיר בין החרדים לממשלה, כאשר בני ישיבות נעצרים בגין אי התייצבות לצבא ולראשונה מזה 75 שנה אין הסדר למעמדם.

במפלגות החרדיות מציינים כי המסמך נשקל בעבר לפרסום אך הוחלט שטרם הגיעה העת, אך כעת "אין מנוס".

המסמך הוא מכתב מ-18 במאי 1938 שכתב הרב לוין מפולין לרב יעקב רוזנהיים בלונדון, בו הוא מדווח על ישיבת ההנהלה של מועצת גדולי התורה בפולין שדנה בתזכיר שהוגש לוועדת החלוקה הבריטית. בישיבה השתתפו האדמו"ר מגור והאדמו"ר מסוכטשוב.

במכתב מפורטות חמש הערות מרכזיות שעלו בדיון: הדגשה שהאגודה אינה מתנגדת למדינה יהודית כשלעצמה אלא רק בהעדר הבטחות לענייני דת; חשש מהצגת האגודה כמתנגדת מוחלטת לחלוקה; התנגדות להצעת מושבה בריטית בכתב; דרישה להבטיח שלא יהיו חוקים נגד הדת; והדגשת חופש המצפון בשל הציפייה ששלטון העבודה יהיה דומיננטי.

המכתב צילום: המבשר

אך החלק הדרמטי ביותר במכתב הוא הדיווח על שיחה פרטית עם האדמו"ר מגור. לפי המכתב, האדמו"ר אמר כי "צריכים לעשות ביתר אקטיביות זריזות ומרץ בנוגע להבטחת יסודות ושמירת הדת במדינה יהודית".

הוא הציע ללחוץ על ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית ולהתרות בהם: "אם לא תעשו זאת בכל ההקדם, אנו נהיה נאלצים להפריע אתכם ונבוא בדברים עם הערבים נגד רצוננו, כי הדת יקרה לעם מישראל מכל דבר".

האדמו"ר הזכיר שלפני 15-20 שנה פנו אליהם מהערבים "ולא רצינו להפריע וליצור רושם כאילו עם ישראל נחלק לשניים, אבל אם לא נהיה בטוחים כראוי, שהמדינה היהודית תיבנה על יסודות הדת, נהיה נאלצים לאחוז בצעדים אשר יגרמו תוצאות אי-נעימות".

הרב לוין הוסיף במכתבו: "אם אגודת ישראל בארץ ישראל מעטה היא באוכלוסים, האגודה בעולם יש לה כוח והמונים גדולים. בדברים כאלה יש ללחוץ עליהם שימלאו בלי איחור את דרישתנו". הוא הבהיר שאין הכוונה למהר בנקיטת אמצעים למעשה, "אבל לאיים עליהם אולי נכון".

המסמך מצוי בארכיון אגודת ישראל ירושלים תחת ידיו של ח"כ מאיר פרוש המשמש אף כיו"ר מרכז אגודת ישראל ירושלים.