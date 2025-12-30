קבוצת אנשי עסקים חרדים ותורמים יהודים מארצות הברית הקימה קבוצה תחת השם 'קואליציה לתלמוד תורה וביטחון' והודיעה כי תפסיק לתרום למוסדות תורה בישראל שמתבטאים בפומבי נגד צה"ל.

המהלך, שעליו חתמו תורמים רבים וראשי קהילות, עורר סערה בקרב החרדים בישראל ובארצות הברית.

הקואליציה פרסמה מכתב שבו היא מסבירה את עמדתה: "האומה היהודית נמצאת תחת מתקפה מתמשכת. המאבק ביהודים הפך גלובלי. הפחדה ואלימות מתרחשות ברחובות אירופה וצפון אמריקה, והגיעו לשיאם לאחרונה בטבח בחוף בונדי, אוסטרליה".

במכתב נכתב: "ביטחון ישראל הפך לעניין קריטי. עתיד עמנו קשור יותר ויותר לארץ ישראל, וביטחון יהודי ברחבי התפוצות תלוי בעוצמתה של המדינה היהודית. צה"ל נושא באחריות להגנה על העם היהודי במדינת ישראל. אנו תומכים בהם ומתפללים על הצלחתם".

בדבריה הדגישה: "אנו נשארים מחויבים לתמיכה בתורה, בישיבות ובכוללים. ובגלל מחויבות זו, איננו יכולים לתמוך במוסדות שעמדתם הציבורית פוגעת באלה האחראים על הגנת החיים היהודיים. לפיכך, נספק תמיכה כספית רק למוסדות תורה שאינם מדברים בפומבי נגד צה"ל".

הארגון הבהיר כי הוא לא לוקח צד בסוגיית הגיוס: "עמדה זו אינה נוקטת עמדה בדיון בנוגע לחוק הגיוס. היא מתייחסת רק לתקינותה של התנגדות ציבורית לצה"ל במהלך הגנה על החיים היהודיים".

המכתב עורר תהודה גבוהה ברחוב החרדי. בשנתיים האחרונות יצאו גדולי ישראל לאסוף כסף לישיבות בעקבות קיצוצים בתקציבים, וכעת הם מתמודדים עם איום נוסף על מקורות המימון.

עם זאת, לא כל התורמים היהודים תומכים במהלך. תורמים רבים הבהירו כי הם ימשיכו לתמוך בלומדי תורה ולא ישתפו פעולה עם הקואליציה החדשה.