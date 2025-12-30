על רקע גל ההפגנות החרדיות בחודשים האחרונים במחאה נגד גיוס בני ישיבות, מתגבשת כעת מחאה נגדית של תושבים מהערים הסמוכות לבני ברק.

המארגנים מתכננים נסיעה איטית ומכוונת בכניסות לעיר החרדית, בעיקר בימי שישי, במטרה ליצור לחץ ישיר על הציבור החרדי.

במודעה שפרסמו המארגנים נכתב: "המשטרה פשטה את הרגל. יש רק דרך אחת להפסיק את חסימות גהה - חוסמים את בני ברק ביום שישי, נסיעה איטית בדרכי גישה". לדבריהם, הם מבקשים להעביר מסר שהם "לא פרייארים יותר".

המארגנים טוענים כי בכוונתם לפעול במסגרת החוק בלבד, וכי הם מצויים בקשר עם המשטרה. לדבריהם, הובהר להם שככל שהמחאה תתבצע כחוק לא צפויה מניעה משטרתית. "אנחנו מתכננים הפגנה חוקית שתעביר מסר שאנחנו לא פרייארים יותר", אמרו המארגנים. כוונתם להעביר את הלחץ פנימה לרחוב החרדי שימנע את החסימות והשיבושים.

המחאה המתוכננת עלולה להכביד משמעותית על התנועה בבני ברק, במיוחד בימי שישי שנחשבים לעמוסים במיוחד בעיר.

בשעון החורף, כאשר השבת נכנסת מוקדם יותר, הימים ממילא צפופים ולחוצים. ציבור הנוסעים החרדים בתחבורה הציבורית נוסע בעיקר לריכוזים החרדיים בירושלים, מודיעין עילית, בית שמש ואלעד - ומחאה כזו עלולה לגרום לכאב ראש משמעותי.

המחאה המתוכננת היא תגובה ישירה לחסימות החוזרות של כביש גהה על ידי מפגינים חרדים במסגרת המחאה נגד גיוס בני ישיבות, שגרמו לשיבושי תנועה ניכרים ולתסכול בקרב תושבי האזור.