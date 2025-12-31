ארגון המיילדות הפיץ בקרב חברי הכנסת נייר עמדה ובו הוא מתריע מכוונת משרד הבריאות להוריד משירותי הביטוח המשלים מספר מרכיבים קריטיים עבור יולדות ובני משפחותיהן.

בראיון לערוץ 7 מספרת יובל יפה מושקוביץ, מנכ"לית הארגון, על הרכיבים שבכוונת משרד הבריאות להסיר ועל חשיבותם.

יפה מושקוביץ משוחחת עם ערוץ 7 אחרי דיון בו השתתפה בוועדת הבריאות של הכנסת וובו הועלו החששות מהסרת השירותים שעל פי טיוטת משרד הבריאות צפויים להתבטל וכותרתם היא 'סל ההריון לנשים'. בסל זה בין השאר קורסי הכנה ללידה, ליווי מיילדותי בלידה, מעקב והחלמה לאחר לידה, תמיכה בהנקה, ייעוץ ביתי בתחומי פעילות גופנית, תזונה והורות מוקדמת, סיוע מיילדותי למשפחות עם צרכים מיוחדים ועוד.

"האבסורד הוא שהגדירו את סל ההריון והשירותים שניתנים לנשים סביב הלידה כשירותים שאינם חיוניים שזו הגדרה שאינה תואמת מציאות, הגדרה שגויה בבסיס שלה. מדובר בשירותים שהם רפואה מונעת. הכנת אישה ללידה כדי שהיא תדע מה צפוי לה בלידה והיא תהיה בשליטה רבה יותר בתהליך הלידה וכך היא תגיע ללידה עם פחות התערבויות, פחות סיבוכים ומוכנות רגשית, ייעוץ להנקה, כל זה מהווה רפואה מונעת וחשובה מאוד לאם וליילוד, כך שההגדרה הזו היא אבסורד גדול מאוד".

להערכתה ההחלטה שנכללה בטיוטה היא חלק מניסיונות ייעול, אך מדובר ב"מגמה שלא מתחילה רק בכך, מגמה של חוסר הבנת חשיבות בריאות האישה. אי אפשר לקחת שירותים חיוניים כל כך שמשפיעים על תחלואה ותמותה אימהית ולהגדיר אותם כלא חיוניים", אומרת יפה משקוביץ וקובעת כי אם מחליטים על הסרת השירותים ממקום אחד יש לוודא קודם לכן שמסגרת אחרת תעניק את השירותים הללו, אולי במסגרת סל הבריאות. "ביטול בלי לחשוב זה לא סדר עניינים נכון. לא כך מנהלים את הדברים".

בדבריה מעירה יפה מושקוביץ כי ליווי של יולדת על ידי מיילדת יוכל לסייע גם לצמצום התורים ומתן אפשרות לצוותי הרפואה להתפנות למקרים מורכבים וקשים יותר.

"עלתה לדיון ההצעה להעביר את חלק מהשירותים הללו לספקים במקום למתכונת של החזרים, שזה בסדר אבל השאלה היא איך זה מתנהל", היא אומרת ומציינת כי הבהילות שבה הופצה הטיוטה ומעט הזמן שניתן לערעור והערות עליה אינו מאפשר בירור מעמיק של הפרטים הנדרשים. "דברים בוצעו בצורה שאינה שקופה", היא אומרת.

"הטיוטה פורסמה כשהתנהל דיון רחב היקף עם בכירי מערכת הבריאות שהסכימו פה אחד לכך שרפואה מונעת היא הרפואה חשובה ביותר וההתערבות המשמעותית ביותר לקידום בריאות ציבורית ולהפחתת עלויות" אומרת יפה מושקוביץ ומציינת כי ארגון המיילדות רואה את ערכו של סל הליווי ליולדות דווקא בשנתיים האחרונות כאשר הארגון נרתם לתת מענה לאלמנות, לנשות מילואים, לנשים מפונות ועוד. "ראינו את הערך הגדול בהפחתה של שמונים אחוז מדיווח על תחושות חרדה והפחתה בפניה למתקנים רפואיים לאחר שהמענה ניתן על ידי המיילדת, ראינו לידות קצרות יותר ופחות התערבותיות עם תחושה רגשית ונפשית מועצמת".

בתום הדיון שהתקיים כאמור בועדת הבריאות של הכנסת, אומרת יפה מושקוביץ כי היו"ר החדשה של הועדה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך "הייתה מאוד מגויסת למאבק שלנו בהבנה שהתהליך התבצע בצורה לוקה בחסר, גם בפרסום שלו וגם בנוסח שבו הוא הופץ, ואני מעריכה שהיא תדאג שהדבר יתוקן".

עוד מביעה יפה מושקוביץ תקווה לשינוי בהחלטות במהלך דיונים נוספים שעוד צפויים להתקיים סביב הסוגיה. "צריך לוודא שנשים מקבלות מענה מקצועי ובריאותי. בריאות האישה זה לא מותרות. יש לזה השפעה רחבה על חיי האישה, על התא המשפחתי, על הזוגיות ועל השיקום הקהילתי והלאומי. זה לא הזמן לצמצם שירותים חיוניים שכאלה", היא אומרת ומביעה תחושה אופטימית בתום הדיון שהתקיים בוועדה.