אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי החורף, בחודש טבת. על פי המסורת הקבלית, לכל חודש יש "חוש" מיוחד משלו, והחוש של חודש טבת הוא "חוש הרוגז".

זה אולי נשמע מרתיע, ואכן, בימים אלו אנחנו עשויים לפגוש את הרוגז והכעס בתוכנו ביתר שאת. אבל ביהדות, שום כוח לא נברא לבטלה. הרוגז הזה לא בא רק כדי להכעיס או לייאש אותנו; כל זה בא לטובתנו, וההבנה הזו קריטית במיוחד עבור מי שנמצא בדרך למציאת זוגיות.

למה דווקא בדרך לאהבה הכעס מתעורר?בדרך ליצירת זוגיות, ממש כמו בתוך זוגיות קיימת, אנחנו נתקלים זה בזה - לפעמים המפגש הוא נעים, ולפעמים הוא יוצר חיכוך. אנחנו מקפידים, נפגעים וכועסים אחד על השני. החיים מורכבים, והדייטים מפגישים אותנו עם שונוּת ועם ציפיות שלא תמיד מתממשות.

חשוב לי לומר בצורה ברורה: מותר לנו לכעוס. הכעס הוא רגש אנושי ולגיטימי. הטעות שלנו היא בפרשנות - אנחנו נוטים לחשוב שאם עולה כעס, זה סימן שזה "לא זה", שצריך לשבור את הכלים, להיפרד ולהמשיך הלאה. אבל האמת היא אחרת. הכעס הוא הזדמנות. הוא קריאה לשיח ולפגישה עמוקה עם עצמנו.

להפוך "רוגז מעצבן" ל"רוגז מתוק"

ביום רביעי אעביר מפגש בזום למנויים של פרויקט 252, בו נלמד ונתרגל משהו חדש: איך להיפגש עם הכעס ולראות עד כמה הוא דווקא מחבר. היכולת להיפגש עם עצמנו ועם הכעס שלנו, היא זו שתאפשר לנו לבנות זוגיות בריאה ובונה. זו הזדמנות נדירה להפוך את "הרוגז המעצבן" של חודש טבת, לכוח מניע, ל"רוגז מתוק" ולכעס שמקדם אותנו לעבר היעד.

במפגש נשלב כלים מתורתה העמוקה של ימימה אביטל זצ"ל (חשיבה הכרתית), יחד עם חקר מחשבות בשיטת "העבודה" של ביירון קייטי. אנחנו נתבונן במחשבות המכעיסות שעולות לנו בדייטים או מול הצעות, נפגוש אותן בתוכנו, ונצמח דרכן. זה ממש כמו קסם - לראות איך אפשר להתקדם דווקא בזכות זה שכעסנו על מישהו אחר. במקום שהכעס ירחיק, הוא הופך לגשר.

שרה אברמוביץ היא מאמנת אישית להגברת יחסים קרובים בזוגיות ובמשפחה, ולמציאת זוגיות, והיא מנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

