בנט: דינם של יועצי נתניהו - עד מאסר עולם צילום: דוברות

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, קורא לראש הממשלה נתניהו לחדול מהגנה על יועציו שהיו מעורבים בפרשת קטאר-גייט.

"נתניהו טוען שלא ידע על הבגידה בלשכתו. עכשיו הוא יודע ועכשיו כל עם ישראל יודע", פתח בנט.

הוא ציין כי "מהחומרים שנחשפו עולה בבירור שאנשי נתניהו לא רק קיבלו משכורת מקטאר כדי להלבין את קטאר-חמאס, אלא גם ניצלו את מעמדם המיוחד בלשכה כדי להשחיר את מצרים - או בלשונם של הבוגדים: 'אנחנו צריכים ללכת על הראש של מצרים'. כל זה נעשה כדי לשרת את האויב קטאר-חמאס בשעת מלחמה".

ראש הממשלה לשעבר המשיך וטען "כשאני השתמשתי במילים 'הבגידה החמורה בתולדות ישראל', לא עשיתי את זה בקלות ראש. למונח בגידה יש משמעות של פעולה מכוונת נגד האינטרס הבטחוני-מדיני של מדינת ישראל. סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים.

עכשיו כשכל עם ישראל יודע את העובדות האלה, חובתו של נתניהו להפסיק כבר לממן את ההגנה של יועציו שבגדו, הוא צריך להוקיע אותם, ולתת תשובות לאזרחי ישראל. חיילי צה"ל וכל עם ישראל חייבים לדעת שקודש הקודשים של ישראל, לשכת ראש הממשלה, נקייה לגמרי מאינטרסים של מדינות אויב", סיכם בנט.