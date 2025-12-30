הכדורגל שייך לאוהדים. מכבי תל אביב וארגון האוהדים שלה "מכבי פנאטיקס" הודיעו היום (שלישי) כי הגיעו להסכם שיגרום לחזרתם של האוהדים למגרשים.

כזכור, מאז צמד ההפסדים המשפילים במסגרת ליגת העל בכדורגל בידיי בית"ר ירושלים בתוצאה 6:2 ומול ליון הצרפתית במסגרת הליגה האירופית שם הפסידה מכבי בתוצאה 6:0, החלו האוהדים התל אביבים במחאה כנגד מאמן הקבוצה לאזטיץ' והנהלת המועדון שסירבה לפטרו.

בשיאו של המאבק נורתה פצצת תאורה מתחת לביתו של המאמן הסרבי, מה שגרר תגובות נגד חריפות מצד הנהלת המועדון שהרחיקה 11 אוהדים ממשחקיה לאלתר וכן הכריחה את כל יושבי אוהדיה בשער 11 להציג בכניסה לאצטדיון תעודת זהות.

הצעדים החריפים כנגד האוהדים, גרמו לאלה להודיע כי יחרימו את כלל המשחקים של הקבוצה עד להודעה חדשה, ובמשחקים האחרונים נרשמו שיאים שליליים של מכבי בכל הקשור להגעת אוהדיהם, כשבמשחק הבית מול הפועל פתח תקווה כ-15 אלף בעלי מנוי לא הגיעו ולמשחק הגביע מול הפועל חיפה נמכרו רק כ-7,000 כרטיסים.

היום סיכמו שני הצדדים על הבנות שיביאו סוף לסכסוף, כאשר מכבי תבטל את הרחקתם של 11 האוהדים המורחקים ומנגד ארגון האוהדים פנאטיקס יחזרו ליציעים.

רק אמש הודיעו ראשי הארגון כי לא הצליחו להגיע להסכם מול הנהלת המועדון ומשכך יצפו במשחק הליגה הקרוב שיתקיים הערב באצטדיון בלומפילד שבתל אביב מרחוק, אך כעת משהגיעו להסכמות שעות ספורות לפני המשחק הביתי, הודיעו כי יחזרו לאצטדיון בלומפילד כבר הערב.