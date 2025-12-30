לקוחות של חברת פרטנר ברחבי הארץ דיווחו אחר הצהריים (שלישי) על תקלה נרחבת בשירותי האינטרנט.

החברה פרסמה הודעה וכתבה כי "ישנם שיבושים המשפיעים לסירוגין על שירותי הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה של חלק מהלקוחות. אנו עושים מאמצים להחזרת השירותים לתקינות מלאה בהקדם".

לאחר יותר משעה, תוקנה התקלה ומפרטנר נמסר "השירותים חזרו לתקינות מלאה. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית".

משרד התקשורת מסר כי מדובר בתקלה נרחבת ברשת הסלולר של חברת פרטנר וגם ברשת הסלולר של הוט מובייל.

מהמשרד נמסר כי "מרגע שהתגלה התקלה, נעשה בירור מול הגורמים הרלוונטיים לטובת טיפול מהיר ככל הניתן".

לפני מספר שבועות נרשמו שיבושים באינטרנט של רשת סלקום. השירות שב לסדרו לאחר כשעה, בסלקום תיחקרו את האירוע והתנצלו בפני הלקוחות.