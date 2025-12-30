השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התעמת עם המגישים תמיר סטיינמן ועדי זריפי בחדשות 12 במהלך ראיון.

השניים היפנו שאלות רבות לשר בנוגע לפגיעה במגזר הערבי ולטענתו של בן גביר לא נתנו לו להשיב כהלכה.

בשיא הראיון זעם בן גביר על כך שלא מאפשרים לו להשלים את תשובותיו. "הוא קוטע אותי כל הזמן, אי אפשר לדבר ככה”.

המגישה זריפי טענה כי השיטה של בן גביר היא לא לענות לעניין ועוררה את זעמו. "אני לא מוכן לזה. הם לא נותנים לי לדבר. הבטיחו לי שייתנו לי לדבר. אמרו לי שלמרות שהם שמאלנים יתנו לי לדבר", אמר השר.

סטיינמן השיב: “אדוני השר, אני מבקש שלא תתייג אותנו כשמאלנים או ימנים".

בן גביר השיב: "אתם לא נותנים לסיים משפט, תעזוב רגע דעות, זה לא קשור לבן גביר כן או לא בן גביר”.