מהטענה שמדובר ב"בוטים של צה"ל" ועד לכעסם של האוהדים הטורקים. פרסום תוצאות הביניים של בחירת האוהדים לחמישיית האולסטאר, אירוע הכדורסל היוקרתי ביותר בעולם, גורמת לסערה של ממש בעולם הערבי.

כזכור, אמש פורסמו תוצאות הצבעת האוהדים לאירוע האולסטאר של ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA, כאשר הצבעת האוהדים מהווה 50% מהשקלול לבחירת השחקנים שישחקו באירוע היוקרתי ביותר בעולם הכדורסל.

מי שנבחר במקום השביעי במערב הוא לא אחר מאשר שחקנה הישראלי של פורטלנד, דני אבדיה, שמספק העונה ממוצעים אדירים של 25.5 נקודות למשחק, 7.1 כדורים חוזרים ו-6.8 אסיסטים למשחק.

אבדיה מוביל ערב אחרי ערב את פורטלנד לניצחונות תוך שהוא שומר על יציבות כקלע המרכזי ולעיתים קרובות גם המוביל שלה.

לא פחות מ-606,000 אנשים בחרו באבדיה למשחק האולסטאר האמריקאי, כשזה עקף שחקני על ואגדות כדורסל כמו לברון ג'יימס, קווין דוראנט ועוד. עם זאת, מה שגרר גל תגובות זועמות ברשתות החברתיות מצידם של אוהדים ערבים ופרו-ערבים רבים היה כמובן עובדת היותו של אבדיה ישראלי ויהודי.

"אלה כנראה בוטים של צה"ל, אחרת אין דרך להסביר מדוע הוא קיבל כל כך הרבה קולות", נכתב ברשתות החברתיות. היו מי שטענו כי מדובר בשקר וכחלק מתמיכתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל, כשכתבו כי "זה חשוד ממש שאבדיה קיבל יותר הצבעות מלברון ג'יימס" והיה גם צייצן שצייץ ברשת X, טוויטר לשעבר, בסרקאזם כשכתב: "כנראה שהקולות הללו הובטחו לו לפני 2,000 שנה".

מי שממש יצאו מגדרם בזעם אלו האוהדים הטורקים.

מלבד העימות הפומבי והיחסים העכורים בין טורקיה לישראל, בטורקיה זעמו בעיקר על האוהדים הטורקים שלא מקדמים כמו ישראל את נציגם בליגה הטובה בעולם.

מדובר באלפרן שנגון הטורקי, סנטר יוסטון רוקטס שקיבל פחות קולות בצורה משמעותית מהישראלי של פורטלנד.

"ברשתות החברתיות זועמים על כך ששנגון קיבל מחצית ההצבעות של אבדיה", נכתב בתקשורת הטורקית, "הבושה היא על כולנו. תתחילו להצביע כדי להפוך את הנציג שלנו לנבחר הראשון!".

"ישראל עומדת לצד הכוכב שלה, בעוד אנחנו הטורקים לא טורחים אפילו לפתוח חשבון. פעם נוספת, אנחנו מדינה של דיבורים בלבד", נכתב בתקשורת הטורקית.