מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (שלישי) דוח מיוחד על פרויקט המטרו בגוש דן שעלותו נאמדת בכ-189 מיליארד שקל, לעומת 177 מיליארד שקל שנקבעו בחוק.

המבקר מזהיר מפני עיכובים נוספים מעבר ליעד ההפעלה המלאה שנקבע לשנת 2037, והעלות הכלכלית של כל שנת עיכוב מוערכת בעשרות מיליארדי שקלים. הפרויקט מתוכנן לפעול ב-24 רשויות מקומיות, בהן מתגוררים מעל 3 מיליון תושבים.

הדוח מצביע על כשלים ארגוניים חמורים: רשות המטרו לא הוקמה כראוי ופעלה שנים ללא מנהל, וועדת איתור למינוי מנהל הוקמה ביוני 2022 אך מנהל נבחר רק במרץ 2025 והתפטר באוקטובר 2025 לאחר חצי שנה.

הרשות פועלת עם חמישה עובדים בלבד במקום 30 שתוכננו, והיעדר ההסכמים בין נת"ע למדינה מסכן את המשך התקדמות הפרויקט. בנוסף, חוסר תיאום בין משרדי התחבורה, האוצר, הכלכלה, הפנים וחברות תשתית יצר טעויות בתכנון התחנות ובחתימת הסכמי שירות, מה שעלול לגרום לעיכובים נוספים.

בנוסף, המבקר מציין, כי פרויקט המטרו סובל ממחסור של 4,500 מהנדסים צפוי לגדול ל-8,000, וכן מחסור של 16 אלף עובדים זרים מקצועיים, ומחסור במעבדות מוסמכות לבדיקות קרקע שהביא לכך שרק 610 מתוך 1,360 קידוחים נבדקו בפועל בשנים 2020-2024.

מחברת נת"ע נמסר בתגובה: "נת"ע מברכת על דו"ח מבקר המדינה ורואה בו כלי חשוב לשיפור ולבקרה. מאז החלה כתיבתו (לפני כשנה וחצי), חלה התקדמות משמעותית בהיערכות החברה להקמת המטרו, תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי התחבורה והאוצר, רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות, וכלל הגורמים השותפים לפרויקט".