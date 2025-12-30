צה"ל פרסם הערב (שלישי) את סיכום נתוני הנפגעים לשנת 2025, מהם עולה כי במהלך השנה נהרגו 151 חיילים.

בין הנתונים בולט במיוחד מספר החיילים ששמו קץ לחייהם, 21 מקרים, המספר הגבוה ביותר שנרשם משנת 2010.

על פי הנתונים, מתוך כלל החללים בשנת 2025: 88 נהרגו בפעילות מבצעית, 15 כתוצאה ממחלות, 3 באירועי טרור ואויב, 21 בתאונות (מהן 17 בתאונות דרכים אזרחיות), 21 מקרים נוספים מצוינים כחשד לאובדנות. עוד נמסר כי לא נרשמו כלל מקרי מוות באימונים במהלך השנה.

כחלק מהתמודדות עם העלייה במצוקות הנפשיות, בצה"ל הרחיבו את המענים הטיפוליים. לפי הנתונים, מאז תחילת הלחימה נפרסו בכלל הגזרות כ-1,000 קציני בריאות הנפש (קב"נים) בשירות סדיר ובמילואים, כאשר לכל חטיבה מוצמד קב"ן אורגני. עשרות מהם נכנסו גם לשטחי הלחימה כדי לספק סיוע רגשי מידי לאחר אירועים מורכבים.

במקביל, הוגדלה היחידה לתגובות קרב של צה"ל ומשרד הביטחון, המעניקה סיוע רפואי־נפשי למשתחררים שסובלים ממצוקה בעקבות השתתפות בלחימה או בפעילות מבצעית. היחידה פועלת כיום משלוש שלוחות - בצפון, בדרום ובמרכז הארץ.

צה"ל יזם שורת תכניות מקיפות נוספות, בהן תכנית "בין הזמנים" לחיזוק החוסן במעבר משירות חובה למילואים, שכוללת ימי עיבוד, הכרה, הפוגה ושיח חטיבתי. בשנת 2025 התקיימה התכנית ב-128 גדודים במסגרת פרויקט "בלמ"ס" (גדוד במיקוד), הכולל ועדות פרט וסיוע למיצוי זכויות.

במהלך המלחמה בוצעו ימי עיבוד ללמעלה מ-53 אלף חיילים, מתוכם כ-40 אלף לוחמים. בסיום משימות לחימה, נערכו עיבודים לכ-300 אלף משרתים.

כמו כן, נכתבה פקודת מטכ"ל חדשה לטיפול בחייל במצוקה נפשית, והיא מסדירה לראשונה תהליך סדור לזיהוי, הפנייה וליווי. בכל מקרה של אובדנות בצה"ל, מתבצע תחקיר מקיף והפקת לקחים ברמה המערכתית.

תכניות נוספות שיצאו לפועל כוללות את:

תכנית "עמית" - מיזם חדש למשרתי המילואים ובני/בנות זוגם, הכולל סל טיפולים נפשיים, רפואה משלימה, ספורט וסדנאות עזרה עצמית.

מרכז "תעצומות" - מרכז טיפול לחיילים בסדיר שנפגעו נפשית בעקבות חשיפה לאירועי לחימה, הנמצא כיום בהרחבה.

"מכון הקבע" - מרכז חדש הפועל בפריסה ארצית עבור משרתי הקבע ובני משפחותיהם, עם דגש על לוחמים.

צה"ל מדגיש כי נושא בריאות הנפש ימשיך ללוות את החברה הישראלית גם בשנים הקרובות, וייתכן כי תירשם עלייה במספר הפוסט-טראומתיים. תכנית מניעת האובדנות עודכנה בהתאם לתנאי התקופה, ויוסיפו להתבצע התאמות לפי הצורך.