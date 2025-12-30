טקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות מתקיים הערב (שלישי) בבנייני האומה בירושלים, במעמד שר התרבות והספורט מיקי זוהר.

במהלך הערב יוענקו פרסים בקטגוריות המרכזיות ליוצרי ותעשיית הקולנוע בישראל. באירוע משתתפים בכירים מעולם התרבות, אמנים, נציגי משרדי ממשלה ואנשי תקשורת.

מחוץ לאולם, מפגינים בשעה זו עשרות פעילי שמאל במחאה על קיום הטקס.

מיקי זוהר בראיון בטקס ערוץ 7

השר זוהר אמר באירוע: "אנחנו מגיעים לערב הזה אחרי שנתיים מורכבות של מלחמה קשה שהעבירה אותנו מסע כואב, זה במקום לומר שכולנו מצדיעים לחיילנו הגיבורים שנלחמו, ועדיין נלחמים בכל החזיתות ולאזרחי ישראל כולם".

הוא הוסיף כי "ברגעים הכי קשים, גם בתוך המלחמה, מה שהחזיק אותנו היה התרבות. האמנים שנסעו להופיע בבסיסי צה"ל ובמלונות בכל רחבי הארץ, היצירה והרוח הישראלית שהמשיכה לפעום ולא נתנה לאויב לחשוב שנשברנו, אפילו לא לרגע".

"יחד, בעזרת השם נרים ליצירה הישראלית, לתרבות ולקולנוע, ולכם היוצרים והיוצרות שלנו, הערב הזה הוא שלכם ובשבילכם", אמר.