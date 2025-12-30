בכל העונה שעברה לא הצליחה מכבי תל אביב לנצח את עירוני טבריה, כשפעמיים זה נגמר בתוצאת תיקו, ובכל זאת את העונה ההיא סיימה מכבי עם תואר האליפות.

הערב (שלישי) קיוותה מכבי לצאת לדרך חדשה כשזו נהנתה מתמיכת קהל אוהדיה שחזרו בהמוניהם לאצטדיון בלומפילד לאחר המחאה כנגד המאמן והנהלת המועדון ועם רוח גבית בדמות תבוסה שהנחילו בסיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל בשבוע שעבר להפועל חיפה בתוצאה 0:5.

הפתיחה בישרה טובות כששגיב יחזקאל כבש לזכות מכבי כבר בדקה ה-9 ונדמה היה שזה ייגמר כמו בסיבוב הקודם ביניהן כשמכבי הביסה את טבריה בתוצאה 4:1.

אך מכבי של השנה לא דומה במאום לאלופה בשנתיים האחרונות.

האיומים על השער הלכו ופחתו, ההגנה הלכה לאחור ובדקה ה-62 הענישה טבריה עם שער שיוויון מפתיע של גוטליב.

הלחץ ושריקות הבוז מהיציעים אליהם חזרו אוהדיהם, הכריע את שחקני מכבי וזו מסיימת משחק רביעי ברציפות בליגה ללא ניצחון, דבר שלא קרה לה מאז אפריל 2022.

עם ניצחון אחד בלבד בשישה מחזורים, מכבי בדרך לצאת סופית ממאבק האליפות וגם המקום השלישי עשוי להיות בסכנה. בדרך לזעזוע בדמות פיטורי המאמן הסרבי או שהנהלת המועדון תמשיך לתת גב בעיקר בשל חוסר הרצון שלא לתת לקהל להשפיע ולהחליט עבורם?

מי שהשיגה ניצחון שני העונה, לאחר 16 מחזורי ליגה, היא בני ריינה שהפכה פיגור לניצחון על עירוני קריית שמונה בדרבי הצפון בתוצאה 3:1, ואילו בני סכנין ניצחה בתוצאה 0:2 את הפועל חיפה.