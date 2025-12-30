שנתיים ושמונה חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה שהפועל ירושלים אירחה משחק במסגרת אירופית באולמם הביתי, היכל הפיס ארנה שבבירה.

הערב (שלישי) זה סוף כל סוף קרה והסתיים בצורה הטובה ביותר - עם תבוסה גדולה וניצחון תשיעי ברציפות במפעל היורוקאפ האירופי, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה.

אחרי שאירחה משחק ביתי בישראל אך נאלצה לקיימו בהיכל הטוטו שבחולון בשל אירועי חנוכה בארנה, הערב אירחה הפועל ירושלים את מנרסה הספרדית ועם דחיפת הקהל הירושלמי הביסה את האורחים מספרד ללא רחם.

ירושלים רחוקה משיאה כאשר במסגרת הליגה המקומית, ליגת ווינר סל, היא מתקשה עד מאוד ורק לאחרונה חזרה לנצח כשגברה על האחרונה בטבלה אליצור נתניה ובקושי ניצחה את העולה החדשה מכבי רעננה.

אך בעוד שבליגה היא מקרטעת, באירופה ירושלים מרגישה לגמרי בבית. הערב זה גם היה כבר בבית האמיתי שלה.

אחרי מחצית ראשונה שהסתיימה ביתרון ספרדי בתוצאה 49:45, התעוררה ירושלים ועם מחצית שניה אדירה בה ניצחה בתוצאה 20:64, בהובלתו של ווינסטון שסיים עם 20 נקודות, הפכה את הפיגור לתבוסה של ממש, כזה שעשוי לסייע לה להשיג את יתרון הבייתיות עד לגמר מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה. האם בעונה הבאה תהיינה 3 נציגות ישראליות במפעל היורוליג היוקרתי?

במוצאי השבת תנסה הפועל ירושלים לנצח קבוצה שכבר נמצאת במפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי, כשתתמודד מול הפועל ת"א במסגרת ליגת העל בכדורסל. האם זו תהיה ירושלים של אירופה או זו של הליגה?