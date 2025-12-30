בכורע. אחרי שהובילה את טבלת היורוליג היוקרתית בהופעתה הראשונה וההיסטורית במפעל מתחילת העונה, הפועל תל אביב הייתה כפסע מלהבטיח את המקום הראשון בטבלה בתום הסיבוב הראשון.

לצערה, הערב (שלישי) זו ספגה הפסד כואב ומפתיע, דווקא במחזור הסיום של הסיבוב, הפסד שעשוי לגרום לה לאבד את המקום הראשון בטבלה.

מעולם לא שיחקה הפועל תל אביב משחק יורוליג בתל אביב. הערב היא עשתה זאת לראשונה בהיסטוריה כשאירחה באולמה הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים את ז'לגיריס קובנה הליטאית למשחק ראשון שלה בתל אביב במסגרת מפעל היורוליג היוקרתי.

עם דחיפתם של מעל 10,000 אוהדים אדומים, קיוותה הפועל להמשיך לצבור ניצחונות ולשמור על המקום הראשון והמפתיע בטבלת היורוליג.

הפתיחה בישרה טובות כאשר הפועל הובילה לאחר 10 דקות ראשונות של משחק בתוצאה 18:25.

האורחים מליטא לא נבהלו גם מסלים גדולים של בלייקני ומוטלי שהובילו להפרש שעמד כבר על 9 נקודות, עם 28:37 לזכות הקבוצה מישראל, כשאלה הצליחו לצמק את הפער כולו בזכות עבודת הגנה נהדרת, כזו שעצרה את קבוצת ההתקפה הטובה ביותר באירופה על 40 נקודות בלבד בסיום המחצית הראשונה.

במחצית השניה הוסיפה ז'לגיריס למשחק ההגנה שלה גם יכולת קליעה, מה שגרם לבריחה עם ריצת 10:0 מהירה וכזו שהשאירה את הפועל תל אביב על 13 נקודות בלבד בכל הרבע השלישי כולו.

גם רבע אחרון עם תמיכת הקהל הביתי לא שינה את התמונה ואת התוצאה הסופית.

זה נגמר עם 93:80 לזכות ז'לגיריס הליטאית במשחק היורוליג הראשון של הפועל ת"א בתל אביב. תאבד את המקום הראשון בטבלת היורוליג?