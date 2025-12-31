חבר הכנסת איימן עודה (חד"ש) תוקף בחריפות את מדיניות ממשלת ישראל, שלדבריו ממשיכה למנוע כניסת עיתונאים זרים לרצועת עזה.

בהודעה שפרסם האשים ח"כ עודה את הממשלה בהסתרת "פשעים נגד האנושות" שבוצעו, לטענתו, על ידי ישראל במהלך המלחמה, ושנמשכים גם בתקופת הפסקת האש.

לדברי עודה, הפסקת האש הייתה צריכה לשמש הזדמנות לאפשר לתקשורת הבין־לאומית להיכנס לרצועה, לחוות ממקור ראשון את ההתרחשויות ולדווח לציבור העולמי על המצב ההומניטרי של התושבים המקומיים.

עוד ציין כי המגבלות שמטילה ממשלת ישראל על פעילות עיתונאים ברצועה מעוררות חשד שהיא פועלת להסתיר את ההרס הנרחב שנגרם במהלך המלחמה.

עודה טען כי מניעת כניסת עיתונאים לרצועת עזה מהווה הפרה של הזכות לדווח על ההתפתחויות, ומבוססת על תפיסה שלפיה "הסתרת האמת מן הציבור תסייע להסתיר גם את הפשעים עצמם".