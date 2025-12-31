דו"ח מצב המדינה לשנת 2025, שפרסם הבוקר (רביעי) מרכז טאוב, מצביע האטה דמוגרפית חסרת תקדים בישראל.

מהנתונים עולה כי שיעור הגידול הכולל של אוכלוסיית ישראל ירד ל-0.9% בלבד בשנת 2025, לראשונה מאז קום המדינה. מדובר בירידה חדה מהממוצע בעשור שקדם למגפת הקורונה, כאשר שיעור הגידול היה כפול מזה.

הדו"ח עוסק גם במגמת ההגירה השלילית שמתרקמת בשנים האחרונות, עם יותר ישראלים שעזבו את הארץ מאשר שעלו אליה או חזרו אליה. בשנת 2025, נרשם הפסד נטו של כ-37,000 נפש, כאשר הגל הנוכחי מתאפיין ב"הגירה מחדש" של עולים לשעבר, לצד עלייה בעזיבה של ילידי הארץ.

לפי הדו"ח, גם הפריון בישראל נמצא במגמת ירידה. אמנם מספר הלידות השנתי נראה יציב בעשור האחרון, אך יש ירידה בשיעור הפריון בכל הקבוצות. בקרב נשים יהודיות חילוניות ומסורתיות, הפריון צפוי להתקרב ל-1.7 ילדים לאישה עד סוף העשור הבא. בקרב דתיות, המספר צפוי להיות כ-2.3, ובחברה החרדית יישאר סביב 4.3. מגמות מקבילות נצפות גם בחברה הערבית, שם ייתכן שתהיה ירידה במספר הלידות האבסולוטי בעשור הקרוב.

על אף שהריבוי הטבעי נחלש, תוחלת החיים בישראל נותרה מהגבוהות בעולם ועומדת כיום על 83.7 שנים. עם זאת, צופים כי מספר הפטירות השנתי יעלה ב-77% עד 2040, בשל כניסת דור ה"בייבי בום" לגילאים בהם שיעורי התמותה עולים בצורה חדה.