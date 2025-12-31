יקי רייסנר, ממפיקי סדרת הריאליטי "ווארט", מספר על התחושות לנוכח הצלחת הסדרה שנרכשה על ידי נטפליקס, ולמעשה הופכת לסדרת טלוויזיה בינלאומית.

"אני שמח שנטפליקס ראו ב'ווארט' משהו שהוא אפילו יותר בינלאומי מישראלי", אומר רייסנר בטקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות. "זה מאוד מחמיא", הוא מוסיף ובגילוי לב מודה: "זו באמת גאווה. נורא קשה להצטנע. זה מאוד כיף, מאוד מחמם את הלב, מאוד מרגש. זה סוג של חלום".

רייסנר מספר כי בעבר נשאל מה השלב הבא ביצירה שלו, ובמענה השיב: "כשנטפליקס תקנה מוצר שלי ארגיש שעשיתי עוד שלב". כעת, הוא אומר, נותרה בעיה קטנה, מה הלאה, מה השלב הבא בהתקדמות היצירה שלו.

על התופעה הטלוויזיונית סביב "ווארט" מציין רייסנר כי בעולם כולו צופים בסדרה, גם דרך ערוצים פיראטיים ובדרכים שונות ומשונות. "תחשוב שבבתים חרדים שאין להם טלוויזיה מעבירים את זה בדיסק-און-קי בין בחורים. מעבירים קבצים כדי שיראו את זה. זה מדהים".

באשר לייחודה של התכנית בנוף תכניות ההיכרות והזוגיות שבעולם הטלוויזיה, מרחיב מעט רייסנר ומדגיש את האותנטיות שעלתה מהסדרה. "אדם רואה את 'ווארט', רואה פרק שבו הוא רואה זוג שמכיר פעם ראשונה, אחר כך הוא רואה פרק שהם בפגישה הראשונה והשנייה והשלישית, ובסוף הוא רואה אותם מתחת לחופה, מרוגשים, בוכים, מתחתנים ולא מתחתנים בבדיחה, שוברים כוס, שמים טבעת ויוצאים לגור בבית שלהם... חרדים... הוא אומר לעצמו שזה אשכרה עובד הדבר הזה, וזה מה שקרה. אנשים רוצים לראות אותנטיות ואמיתיות".

עוד נשאל רייסנר אודות ההפגנה שליוותה את טקס פרסי הקולנוע, שבה ביקשו יוצרים ואמנים, חלקם חבריו, למחות נגד הטקס והשר שיזם אותו, השר מיקי זוהר. בעיניו מדובר בביטוי לגיטימי של דמוקרטיה ישראלית, כל עוד ההפגנות מתקיימות באופן מסודר ועל פי החוק. הוא מציין כי בין המפגינים גם חברים ושותפים שלו לדרך היצירה, ובאופן אישי הוא מקבל את הקושי שלהם להתחבר לאירוע החדש. "זה בסדר שיש להם פחות חיבור וזה בסדר שיש להם דעות אחרות. דעתי לא צריכה להישמע על ידי כולם, ואני לא צריך לשנות את דעתי כלפי אחרים. המהות היא לקבל את הדעה של השני. לא חייבים להיות בדיוק כמוהו. חלק מהיופי שלנו זה שיש לנו גם דעות אחרות, אבל אנחנו צריכים לכבד אחד את השני".

בדבריו ציין את אהבתו האישית לשותפיו ליצירת "בחורים טובים", שמחו נגד הטקס וסירבו בתחילה לקחת בו חלק, לצד עמדתו שלו השונה מזו שלהם. "בסופו של דבר הם פה, הם הבינו, קיבלו את זה וזה מה שחשוב. בסוף אנחנו חוגגים פה תרבות ואומנות כולם ביחד וזה הניצחון, ואם המחיר של זה הוא כמה מאות מפגינים בחוץ שרוצים להביע את חוסר שביעות הרצון שלהם מזה, זה בסדר, אני מכבד אותם".