הנתונים המדאיגים לפי הדו"ח החדש של מרכז טאוב, תפסו את כל הכותרות הראשיות של אתרי החדשות המובילים, מאתרN12 ועד ynet וכמובן גם בערוץ 7, צריכים להדיר שינה מעיני כל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לליבו.

לראשונה מאז קום המדינה, קצב גידול האוכלוסייה ירד מתחת לאחוז אחד בשנת 2025, ועומד על כ-0.9% בלבד. מדובר בשפל היסטורי ובירידה חדה לעומת הממוצע בעשור הקודם שעמד על כ 2%. השילוב של הגירה שלילית (כ-37 אלף איש שהיגרו מישראל בשנת 2025), ירידה בשיעור הפריון ועלייה במספר הפטירות, יוצר משוואה מדאיגה: ישראל, שהייתה סמל לחיוניות דמוגרפית בעולם המערבי, מתחילה להיראות כמו מדינות אירופה המזדקנות.

אל מול הדיונים על מאזן הגירה ועידוד עליה, ישנו מנוע צמיחה פנימי, עוצמתי ומרגש שכמעט ולא מקבל ביטוי בסטטיסטיקות היבשות: הילדים שנולדים כאן בזכות הבחירה של אמהותיהם בחיים, בתמיכת החברה האזרחית.

באגודת "אפרת", אנו פוגשים מדי יום את המציאות שמאחורי הכותרות הראשיות. אנו פוגשים נשים שנמצאות בצומת דרכים גורלי, לא מתוך חוסר רצון להביא ילד לעולם, אלא מתוך מצוקה כלכלית וחוסר אונים. ברוב המקרים, הדילמה "האם להמשיך את ההיריון?" אינה אידיאולוגית - היא כלכלית. כשהמדינה מדברת על שפל בילודה ועל ירידה בריבוי הטבעי מ-1.5% ל-1.2%, עליה להסתכל על אלפי הנשים שמוותרות על החלום לאמהות רק כי הן חוששות שלא יוכלו לקנות מטרנה או לשלם שכר דירה.

בחירה, לא כפייה - ותמיכה שמאפשרת עצמאות ליבת העשייה של אפרת היא כיבוד הבחירה של האישה, ומתן תנאים שמאפשרים לה לבחור בחיים גם כאשר המציאות מקשה עליה. נשים רבות שוקלות הפסקת היריון לא בגלל שאין מקום לילד בליבן, אלא משום שאין מקום מספיק ברור בדף החשבון בבנק או במערכת התמיכה שסביבן.

באמצעות מענים כמו ציוד לתינוק, תמיכה כלכלית ראשונית, ליווי רגשי, בית חם ותכנית “אמהות בצמיחה”, אנו מסייעים לנשים להפוך את לידת הילד מנקודת שבירה לנקודת צמיחה. תכנית “אמהות בצמיחה” נועדה להכשיר, לחזק וללוות אמהות, כך שיוכלו לחזור לעבודה, להשתלב או להשתדרג בשוק התעסוקה, ולהבטיח לעצמן עצמאות כלכלית ולא תלות מתמשכת בסיוע - צעד קריטי במיוחד בעידן שבו חוץ מעלות המחיה המסגרות לילדים שואבת נתח עצום מההכנסה החודשית.

על פמיניזם ובחירה חופשית לצערי, אנו עדים לעיתים קרובות לעמותות וארגוני נשים שנלחמים בצורה עיוורת בעד הזכות להפלות, אך שוכחים בדרך את חופש הבחירה האמיתי של האישה. פמיניזם אמיתי אינו אמור להסתכם רק במאבק למען הפסקת היריון. הוא חייב לכלול את הזכות והיכולת של אישה להמשיך את הריונה בביטחון ובכבוד.

בזמן שאותם ארגונים ממוקדים בפירוק התא המשפחתי בשם "החופש", אגודת אפרת מעניקה בחירה חופשית אמיתית לאישה כשהיא מעמידה פתרונות אמיתיים למצוקתן של נשים שדווקא רוצות להיות אמהות. הגיע הזמן לשאול: מדוע ארגוני הנשים לא נלחמים למען סבסוד ריאלי של מעונות יום או למען תנאים שיאפשרו לאותן נשים לבחור בחיים? התעלמות מהמצוקה הכלכלית שדוחפת נשים להפלות בניגוד לרצונן הפנימי היא עוול מוסרי וחברתי.

המענה למגמה המדאיגה אם ממשלת ישראל מחפשת דרכים לעצור את השפל בגידול האוכלוסייה, עליה להשקיע בחיזוק התא המשפחתי ובמתן רשת ביטחון לנשים בהיריון. אי אפשר לצפות לעלייה בשיעור הפריון כאשר יוקר המחיה חונק את המשפחות הצעירות והבטחות שלטוניות להקלה בעלויות המעונות נותרות על הנייר בלבד.

הפעילות של "אפרת" מוכיחה שוב ושוב: כשיש תמיכה - יש ילודה. כשיש ערבות הדדית - יש עתיד. אותם 2,500 תינוקות שנולדים בכל שנה בזכות הסיוע שלנו ולמעלה מ- 93,000 תינוקות מאז הקמתה של אפרת, הם התשובה הציונית והדמוגרפית הטובה ביותר למגמות המדאיגות. הם דור העתיד של ישראל, הם אלו שימלאו את בתי הספר, ישרתו בצבא ויניעו את הכלכלה. הבחירה שלהן בחיים היא הניצחון של כולנו.

הכותב הוא מנכ"ל אגודת אפרת