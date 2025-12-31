עורך הדין ליאור אפשטיין, המייצג את ישראל איינהורן בפרשת "קטרגייט" והעברת מסמכים לעיתון הגרמני "בילד", התראיין הבוקר (רביעי) לקלמן ליברמן בכאן רשת ב' והטיל את עיקר האחריות על הדובר אלי פלדשטיין, שלדבריו "שיחק תפקיד כפול והוליך שולל את כל המעורבים".

לדברי אפשטיין, פלדשטיין ידע שהוא מועסק במסגרת פרויקט לשיפור תדמיתה של קטר, בניהולו של השדלן היהודי-אמריקני ג'יי פוטליק. "הוא נשכר כדובר על ידי פוטליק, במסגרת ייעוץ עצמאי, והוציא חשבוניות גם לגופים נוספים", אמר אפשטיין, והדגיש כי "לא מדובר בעובד של לשכת ראש הממשלה, ולא של המדינה".

בהתייחס להיררכיה בתוך "הפרויקט של פוטליק", טען עו"ד אפשטיין כי מי שעמדו מאחורי המסרים היו איינהורן ופוטליק, שפעלו על בסיס מסמך המכונה "חמש הנקודות", ואילו פלדשטיין שימש כדובר בלבד. "איינהורן היה האסטרטג התקשורתי, פלדשטיין העביר את המסרים. הוא נבחר מתוך שישה מועמדים בזכות כישוריו כדובר - לא בגלל תפקידו בלשכת רה"מ", אמר.

בנוגע לתמלילים שפורסמו, מהם עולה כי עיתונאים סברו שהם מקבלים מידע מ"גורם מדיני בכיר", השיב אפשטיין: "שרוליק (איינהורן) מעולם לא הרשה לפלדשטיין להציג כך את הדברים. לומר 'גורם מדיני בכיר' זה מנוגד למדיניות של הלשכה. מה זה בכלל גורם מדיני? גם אמא שלי יכולה להיחשב כזו. זה עניין של ניסוח, לא של מהות".

בהמשך הריאיון, הבהיר עורך הדין כי לשיטתו פלדשטיין לא רק טעה - אלא הונה ביודעין: "הוא תעתע בשרוליק, תעתע באוריך, תעתע בכולם. הוא ערבב את כל המערכת. יש לו כישרון שכנוע, והיכולת הזו גרמה לעיתונאים להאמין שהוא מייצג מקור רשמי, גם כשלא היה כזה".

באשר למעורבותו של איינהורן בהעברת המידע המסווג ל"בילד", טען אפשטיין: "פלדשטיין פנה אליו ואמר לו שראש הממשלה מבקש לסייע בהעברת מסמך לתקשורת הזרה. שרוליק לא בדק - הוא העביר את המידע מתוך תחושת שליחות. זה לא היה ביוזמתו, ולא מתוך עניין אישי".