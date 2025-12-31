הרב עמוס שושן, רב יישובי רכס פוריה וראש כולל "שערי תורה", הגיש את מועמדותו לרבנות העיר תל אביב.

יש לציין כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הוציא צו לדחיית הבחירות לרבנות העיר עד ל-31 בינואר לפחות.

את דרכו התורנית החל בישיבת כפר הרואה אצל הרב משה צבי נריה זצ"ל, ולאחר מכן המשיך בישיבת הגולן. הוא שירת כלוחם בגבעתי ולחם באינתיפאדה הראשונה ובלבנון, ובהמשך שימש רב חטיבתי במילואים. שלושת בניו קצינים בצה"ל, ושניים מהם משרתים בקבע.

הרב שושן הוא מחברם של ספרים רבים בנושאי הלכה, מוסר ותלמוד. בין היתר כתב את "עונג שבת", שזכה להסכמות מגדולי הרבנים, ואת הסדרה "מאורות התלמוד". בנוסף הוא עומד בראש ארגון "שמחת משה רבנו", הפועל להנחלת לימוד הלכות שבת לציבור הרחב.

במהלך השנים העביר שיעורים והרצאות לקהלים מגוונים, ושימש גם כמרצה בכיר מטעם משרד החינוך. תומכיו רואים בו מועמד שיכול לאחד בין חלקי הציבור השונים, תוך שמירה על נאמנות להלכה ופתיחות לעולם שמחוץ לבית המדרש.