הרב שמואל אליהו: "כך נופלים העריצים" ללא קרדיט

רבה של צפת הרב שמואל אליהו התייחס למהומות באיראן, והסביר כיצד ניתן להביט עליהן בהסתכלות אמונית.

הוא ציטט את הפסוק "אל נקמות ה' אל נקמות הופיע", הבהיר כי מדובר בתיקון העולם במטרה שלא יהיה מלא רוע, והציג את דרך הפעולה האלוקית במקרה הזה: מתן כוח למורדים עצמם להפיל את שלטון הרשע.

"איך מסתכלים על המהומות באיראן, שככה מרעידים את האדמה מתחת רגלי המנהיגים העריצים"? שאל הרב. "מצד אחד, זה באמת "האל הנפרע לנו מצרינו. המשלם גמול לכל אויבי נפשנו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרנינו על כל שונאינו" אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מכה את העריצים האלה".

הרב ציטט את הפסוק "אל נקמות ה' אל נקמות הופיע", והוסיף: "באמת זה לא רק כלפינו, זה תיקון העולם, כי בסופו של דבר העריצים האלה מדכאים את העם שלהם, ואנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא יש עניין לתקן את העולם, שהעולם לא יהיה מלא רוע".

הרב המשיך והסביר את החילוק בדרכי ההנהגות האלוקיות: "לכן אנחנו אומרים 'יודוך עמים אלהים יודוך עמים כולם, כי תשפט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלה'. מה הפירוש? לפעמים ה' שופט אותם, מביא להם בצורת, מקים כל מיני רעידות אדמה. זה ישירות".

"לפעמים, הקדוש ברוך הוא מנחה את הלאומים - הוא לא פועל ישירות, אלא נכנס בתוך הלב של העמים עצמם. נותן להם כוח למרוד בעריצים האלה, ולהפיל אותם. על זה אנחנו אומרים 'יברכנו אלהים אלהינו יברכנו אלהים וייראו אותו כל אפסי ארץ'. אמן ואמן", סיים הרב.